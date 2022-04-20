Сенаторы займутся российскими «изменниками» и иностранными «захватчиками»

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Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета соберется на очередное заседание 25 апреля. Как сообщил во вторник журналистам ее глава Андрей Климов, сенаторы планируют «проанализировать практические перспективы должной оценки активности против российского государства сбежавших от него фигурантов административных и уголовных дел». Речь идет о представителях внесистемной оппозиции, пояснил господин Климов: «Заметная доля этой публики в минувшие несколько лет укрылась на Западе от российского правосудия, но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую признаки государственной измены».

Также члены комиссии обсудят «накал дипломатической войны», попытки давления на российских дипломатов в «недружественных странах», прямые атаки на российские посольства, а также притеснение русскоговорящих людей за рубежом — «от школьников до дальнобойщиков». Кроме этого, сенаторы планируют дать оценку публичным заявлениям иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, а также выдвигающих претензии на ряд других российских территорий, в частности Калининградскую область и Курильские острова.

Ксения Веретенникова