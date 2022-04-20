Бизнес по расчету

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ЦБ объявил о выдаче новой лицензии небанковской кредитной организации (НКО). За последние полгода это уже вторая НКО, получившая новую лицензию, также за это время прошел регистрацию один банк. Однако все еще гораздо больше лицензий регулятор забирает или их сдают сами игроки. Эксперты считают, что в нынешних условиях выход на рынок нового игрока может быть успешным, только если он готовился под определенный проект или, по сути, является запасной лицензией для действующей организации, ожидающей появление проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России 19 апреля выдал лицензию на операции в рублях и валюте РНКО «Платежный конструктор». Основными направлениями деятельности РНКО будут интернет-эквайринг и переводы денежных средств, в том числе электронных.

Появление новой кредитной организации — достаточно редкое явление для российского рынка. Так, в середине марта крупный российский маркетплейс «Озон» создал с нуля Еком-банк (см. “Ъ” от 17 марта). В ноябре 2021 года лицензию получила РНКО ЮСиЭс, учрежденная компанией USC. До этого ЦБ выдал новую лицензию в 2019 году. В ЦБ сообщили, что сейчас в России действуют 33 НКО, в том числе 23 расчетные.

Новая РНКО «Платежный конструктор» учреждена физлицом (Денис Соколов) и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, хотя, согласно открытым источникам, аффилированные с ним компании в основном располагаются в Новосибирске. В Новосибирске же зарегистрирована РНКО «Платежный центр» — оператор и расчетный центр ПС «Золотая корона». Но, как заявил “Ъ” член совета РНКО «Платежный центр» Александр Погудин, «Платежный конструктор» никакого отношения к этой организации не имеет. В РНКО «Платежный конструктор» не ответили на запрос “Ъ”.

По словам главы совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, до недавнего времени регулятор почти не выдавал новые лицензии и тем, кто хотел создать собственный банк или НКО, приходилось покупать существующие. «Судя по трем новым лицензиям, выданным за год, политика ЦБ в этом вопросе поменялась, и создавать новые кредитные организации, не обремененные скелетами в шкафу, станет проще»,— говорит он.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров подчеркивает сложность текущих условий для ведения, не говоря уже о начале нового финансового бизнеса. «Например, несколько дней назад добровольно ушла с рынка РНКО "Синергия", кроме того, на российском платежном рынке сейчас активно работают проекты регулятора "Мир" и СБП, есть и устоявшиеся коммерческие бренды, и нужно очень сильно постараться, чтобы в этих условиях найти экономически эффективную нишу для новой РНКО»,— говорит он.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева также отмечает насыщенность российского рынка интернет-эквайринга и денежных переводов. По ее словам, сегодня на него можно выходить только «с совсем лояльной ценовой политикой, иначе конкурировать будет сложно». В то же время, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, ситуация, когда рынок покинули иностранные участники, а функционирование отдельных направлений фактически парализовано санкциями против доминировавших на рынке крупнейших российских компаний, может оказаться «временем возможностей для новых участников».

Виктор Достов полагает, что, хотя «нынешний рынок интернет-эквайринга в России достаточно насыщен», на нем найдется место «игроку с нестандартными предложениями». «Хотя вполне возможно, что эта РНКО создавалась под определенный крупный интернет-проект,— уточняет господин Достов.— Также нельзя исключать, что какая-то из действующих РНКО создала себе "чистую" лицензию».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева