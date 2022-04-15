«Сент-Луис» плюс

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Героем дня в НХЛ оказался российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В выигранном его командой — 6:2 — гостевом матче регулярного чемпионата против «Буффало Сейбрс» он набрал пять очков, сделав хет-трик. А еще Тарасенко, лучшего бомбардира набравшего фантастическую форму «Сент-Луиса», можно считать автором главного отечественного хоккейного ренессанса сезона. Ведь большую часть двух предыдущих чемпионатов он пропустил из-за травмы плеча, и в какой-то момент даже казалось, что он уже не нужен клубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Владимир Тарасенко

Фото: Reuters Хоккеист Владимир Тарасенко

Фото: Reuters

Ключевые видеофрагменты из матча между «Буффало» и «Сент-Луисом», в которых основным действующим лицом оказывался Владимир Тарасенко, пользовались повышенным спросом на всех ведущих североамериканских ресурсах — по вполне понятным причинам. Одна — их красота, эстетичность. Прежде всего это касается двух голов, забитых Тарасенко во втором периоде, которые, собственно, «Буффало» и угробили. Сначала, попав в пустой угол ворот, он поставил точку в шикарной комбинации, раскрученной партнерами — Робертом Томасом и Павлом Бучневичем. А потом Тарасенко все сделал сам, забросив шайбу, которая, не исключено, войдет в разные шорт-листы самых эффектных в сезоне.

«Буффало» недавно включил в заявку молодого Оуэна Пауэра, первого номера прошлогоднего драфта, защитника, как считается, невероятно одаренного. Но в поединке с Тарасенко он выступил в роли стойки, которую выставляют на лед на тренировках, чтобы хоккеисты отрабатывали дриблинг и маневрирование. Форварду вроде бы некуда было деваться. Но, намекнув на рывок вдоль борта, он вдруг пробросил шайбу в направлении центра, и Пауэр очутился за спиной набравшего скорость оппонента. А через пару секунд Тарасенко разбирался уже с вратарем Крейгом Андерсоном с помощью похожего сложнейшего для исполнения приема, когда клюшку в какой-то момент держат одной рукой.

Другая причина, повысившая популярность этих роликов,— бэкграунд самого героя матча, который в итоге записал в актив три гола и две передачи. Несколько лет назад Владимир Тарасенко был в числе безусловных звезд НХЛ. Мощный нападающий с потрясающим кистевым броском, который умеет и обводить, и отдавать классные передачи. Высочайшая ценность его навыков сомнению не подвергалась. Но в 2019 году (именно тогда он, кстати, в последний раз смог набрать пять очков в матче) Тарасенко лег на операцию по поводу хронической уже травмы плеча, усугубленной очередным силовым приемом.

Все оказалось слишком серьезно. Из-за проблем со здоровьем Владимир Тарасенко в двух регулярных чемпионатах, предшествовавших нынешнему, сыграл в общей сложности всего в 34 матчах, забив в них семь голов — скромнейший показатель. Более того, летом 2021 года казалось, что поломанный форвард уже совершенно не нужен «Сент-Луису». Перед драфтом расширения, на котором набирал состав новичок НХЛ «Сиэтл Кракен», клуб оставил Тарасенко вне списка так называемых защищенных игроков. То есть «Сиэтл» при желании мог спокойно забрать игрока, но не забрал — может быть, тоже считая, что риск получить вместо топового форварда 30-летнего ветерана, чья карьера вошла в пике и вот-вот окончательно рухнет, чересчур велик.

Тем удивительнее происходящее с Владимиром Тарасенко сейчас. Его пять очков в матче с «Буффало» — достижение, родившееся отнюдь не на пустом месте. В «русском» «Сент-Луисе» сезона текущего, в котором очень заметны и соотечественники Тарасенко — Павел Бучневич с Иваном Барбашевым, ветеран словно вернулся в молодость. Вернее, и в молодости Тарасенко не был настолько эффективен. В его активе уже 31 гол и 72 очка, и он в топ-30 бомбардирской гонки лиги, притом что пропустил семь матчей из 74, сыгранных «Сент-Луисом». Он снова метко бросает, жестко борется у бортов и на пятачке, обводит и ассистирует партнерам.

А персональный взлет Владимира Тарасенко, добавившего к середине весны, прекрасно сочетается со взлетом общекомандным.

«Сент-Луис», по поводу возможностей которого осенью 2021 года имелись определенные сомнения, раскалился добела. Выигрыш у «Буффало» продлил его победную серию до семи матчей. И если недавно под вопросом у «Блюза» была путевка в play-off, то нынче актуальны уже исключительно споры по поводу шансов «Сент-Луиса» добыть удобный, гарантирующий преимущество своей площадки в стартовом раунде «посев». В Центральном дивизионе далеко оторвался «Колорадо Эвеланш». Но вот «Миннесота Уайлд», который пока держит как раз вторую строчку, такое преимущество также дающую, «Сент-Луис» уже достал.

Алексей Доспехов