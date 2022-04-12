Бакулин Алексей Анатольевич

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Родился 31 августа 1975 года в городе Волжском Волгоградской области. В 1998 году с отличием окончил Волгоградскую академию государственной службы (в настоящее время Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). С 1998 по 2001 год учился в аспирантуре, защитил диссертацию на тему «Финансовая стратегия предприятия отрасли приоритетного инвестирования» в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

В 1996 году занял должность заместителя гендиректора по маркетингу и финансам автобусного завода «Волжанин». С 2002 года — генеральный директор завода «Волжанин». В этом же году возглавил совет директоров предприятия. В 2006 году Алексей Бакулин становится учредителем, основным акционером и генеральным директором холдинга Volgabus. На данный момент владеет 18% акций холдинга.

Женат. Имеет сына и дочь. Увлекается большим теннисом и альпинизмом. Среди маршрутов — восхождение на Монблан, Эльбрус, Эверест, а также экспедиция к пику Винсона в Антарктиде.