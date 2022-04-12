Криптообменник под замком

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Конституционный суд (КС) отказал в пересмотре принятого ранее судебного решения о блокировке сайта криптообменника. Сайт был заблокирован решением Приморского суда Санкт-Петербурга в 2016 году. В 2021 году владелец площадки обратился в этот же суд с иском об отмене блокировки, ссылаясь на новый закон о цифровых финансовых активах, отменивший запрет на распространение информации о покупке, продаже и обмене цифровой валюты. Суд, в свою очередь, адресовал в КС вопрос о применимости в данном случае ст. 392 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) (содержит перечень новых обстоятельств, являющихся основаниями для пересмотра вступивших в законную силу решений судов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Популярная международная площадка по обмену криптовалют принадлежит финской компании LocalBitcoins OY; ее сайт был заблокирован в 2016 году Приморским районным судом по заявлению прокурора о недопустимости распространения информации о выпуске денежных суррогатов на территории России. В 2021 году компания обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения о блокировке по новым обстоятельствам: она ссылалась на вступивший в силу с января 2021 года закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), который допускает оборот в России цифровой валюты и отменяет запрет на распространение информации, содержащей предложения о ее покупке, продаже и обмене. Приморский краевой суд, однако, не стал принимать решение, а переадресовал вопрос Конституционному суду: формально спорная норма не допускает пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в связи с законодательным изменением оснований, которые в свое время легли в основу такого решения. Однако, по мнению Приморского суда, такое положение дел нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом, право на судебную защиту и право не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

КС тем не менее не счел изменение законодательства новым обстоятельством, влекущим пересмотр судебных постановлений. В противном случае законодатель специально оговорил бы такую возможность, но закон о ЦФА таких предписаний не содержит.

Кроме того, КС указал, что под организацией выпуска в РФ цифровой валюты в недавно принятом законе понимается не любая ее продажа, а исключительно деятельность информационных систем, размещенных на территории России, с использованием сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. Также КС отметил, что требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения операций с ней в порядке, установленном российским налоговым законодательством. В связи с этим КС не видит оснований для проверки ст. 392 ГПК и не считает запрос Приморского суда Санкт-Петербурга приемлемым.

Партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян, ранее представлявшей LocalBitcoins OY в Приморском районном суде, вспоминает, что решение о блокировке сайта было принято без извещения самой компании — там узнали о нем с большим опозданием и не смогли обжаловать блокировку. В восстановлении срока апелляционного обжалования суды финской компании отказали. Теперь же, как следует из определения КС, заявители пытались апеллировать к новому закону о цифровых активах — и снова неудачно. Эксперт отмечает, что принятое КС определение ухудшает положение и других ранее заблокированных криптообменников.

Недавно принятый закон о цифровых активах, напоминает юрист, не имеет положений, определяющих порядок работы криптообменников, а лишь дает понять прокурорам и судьям, что криптовалюты не запрещены. Поэтому до сих пор районные суды иногда все-таки удавалось убедить снять блокировку со ссылкой на новый закон.

В активе DRC — несколько решений об отмене блокировки сайтов агрегаторов-криптообменников. Однако теперь, скорее всего, суды будут ссылаться на правовую позицию КС, полагает господин Дарбинян. Введение закона «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах» обеспечило большую определенность в гражданских отношениях, хотя и не разрешило все вопросы, лежащие в публичной плоскости, но обратной силы он не имеет, подтверждает адвокат коллегии Pen & Paper Виктор Рыков. Со стороны заявителя это с самого начала был не самый удачный ход, говорит руководитель аналитической службы «Инфралекс» Ольга Плешанова: Гражданский кодекс в принципе не устанавливает публично-правовой ответственности, которая может ужесточаться или смягчаться. Соответственно, к нему нельзя применить нормы об обратной силе, как к положениям уголовного или административного законодательства. К тому же, отмечает эксперт, никаких новых обстоятельств в данном случае не возникло: понятие цифровых финансовых активов в ГК внесли, чтобы сделать их налогооблагаемым объектом, а на все остальное это не повлияло.

Анастасия Корня