Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Криптообменник под замком

Конституционный суд решил, что новый закон не повод для пересмотра старых блокировок

Конституционный суд (КС) отказал в пересмотре принятого ранее судебного решения о блокировке сайта криптообменника. Сайт был заблокирован решением Приморского суда Санкт-Петербурга в 2016 году. В 2021 году владелец площадки обратился в этот же суд с иском об отмене блокировки, ссылаясь на новый закон о цифровых финансовых активах, отменивший запрет на распространение информации о покупке, продаже и обмене цифровой валюты. Суд, в свою очередь, адресовал в КС вопрос о применимости в данном случае ст. 392 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) (содержит перечень новых обстоятельств, являющихся основаниями для пересмотра вступивших в законную силу решений судов).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Популярная международная площадка по обмену криптовалют принадлежит финской компании LocalBitcoins OY; ее сайт был заблокирован в 2016 году Приморским районным судом по заявлению прокурора о недопустимости распространения информации о выпуске денежных суррогатов на территории России. В 2021 году компания обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения о блокировке по новым обстоятельствам: она ссылалась на вступивший в силу с января 2021 года закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), который допускает оборот в России цифровой валюты и отменяет запрет на распространение информации, содержащей предложения о ее покупке, продаже и обмене. Приморский краевой суд, однако, не стал принимать решение, а переадресовал вопрос Конституционному суду: формально спорная норма не допускает пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в связи с законодательным изменением оснований, которые в свое время легли в основу такого решения. Однако, по мнению Приморского суда, такое положение дел нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом, право на судебную защиту и право не нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

КС тем не менее не счел изменение законодательства новым обстоятельством, влекущим пересмотр судебных постановлений. В противном случае законодатель специально оговорил бы такую возможность, но закон о ЦФА таких предписаний не содержит.

Кроме того, КС указал, что под организацией выпуска в РФ цифровой валюты в недавно принятом законе понимается не любая ее продажа, а исключительно деятельность информационных систем, размещенных на территории России, с использованием сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. Также КС отметил, что требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения операций с ней в порядке, установленном российским налоговым законодательством. В связи с этим КС не видит оснований для проверки ст. 392 ГПК и не считает запрос Приморского суда Санкт-Петербурга приемлемым.

Для переводов за границу граждане используют криптовалюты

Партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян, ранее представлявшей LocalBitcoins OY в Приморском районном суде, вспоминает, что решение о блокировке сайта было принято без извещения самой компании — там узнали о нем с большим опозданием и не смогли обжаловать блокировку. В восстановлении срока апелляционного обжалования суды финской компании отказали. Теперь же, как следует из определения КС, заявители пытались апеллировать к новому закону о цифровых активах — и снова неудачно. Эксперт отмечает, что принятое КС определение ухудшает положение и других ранее заблокированных криптообменников.

Недавно принятый закон о цифровых активах, напоминает юрист, не имеет положений, определяющих порядок работы криптообменников, а лишь дает понять прокурорам и судьям, что криптовалюты не запрещены. Поэтому до сих пор районные суды иногда все-таки удавалось убедить снять блокировку со ссылкой на новый закон.

В активе DRC — несколько решений об отмене блокировки сайтов агрегаторов-криптообменников. Однако теперь, скорее всего, суды будут ссылаться на правовую позицию КС, полагает господин Дарбинян. Введение закона «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах» обеспечило большую определенность в гражданских отношениях, хотя и не разрешило все вопросы, лежащие в публичной плоскости, но обратной силы он не имеет, подтверждает адвокат коллегии Pen & Paper Виктор Рыков. Со стороны заявителя это с самого начала был не самый удачный ход, говорит руководитель аналитической службы «Инфралекс» Ольга Плешанова: Гражданский кодекс в принципе не устанавливает публично-правовой ответственности, которая может ужесточаться или смягчаться. Соответственно, к нему нельзя применить нормы об обратной силе, как к положениям уголовного или административного законодательства. К тому же, отмечает эксперт, никаких новых обстоятельств в данном случае не возникло: понятие цифровых финансовых активов в ГК внесли, чтобы сделать их налогооблагаемым объектом, а на все остальное это не повлияло.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...