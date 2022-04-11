Беспризовой сезон

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Литературная премия «Национальный бестселлер» объявила, что отказывается в этом году определять лауреата и проводить церемонию награждения. Комментирует Михаил Трофименков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник оргкомитет премии «Национальный бестселлер», созданной переводчиком и критиком Виктором Топоровым, должен был объявить шорт-лист финалистов 22-го премиального сезона, составленный по итогам голосования профессионального большого жюри. Предполагалось, что победитель — обладатель призовых 500 тыс. руб.— будет выбран открытым голосованием малого жюри на торжественной церемонии 29 мая в Петербурге. Вместо этого в полдень на сайте премии появилось следующее сообщение: «Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" принял решение в 2022 году не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной церемонии вручения, а также не формировать малое жюри и короткий список, вместо которого объявляются итоги голосования».

Хоть как-то объяснить ситуацию попытался в комментарии к решению, о котором он сам узнал лишь накануне, секретарь оргкомитета критик Владислав Толстов. Суть его послания сводится к трем словам «не то время»: «После 24 февраля часть членов жюри долго приходила в себя, потом мы лишились популярных социальных сетей, а вместе с ними — многих обсуждений, потом происходило еще много чего. И то, что победителя в итоге оргкомитет решил не объявлять,— логичное продолжение этой истории и логичное решение не искать лучших и не оценивать. Во всяком случае, в этом сезоне».

Объяснение противоречиво. С одной стороны, получается, что из-за событий на Украине у некоторых членов большого жюри — а это двадцать литераторов — сдали нервы и они не могли работать в полную силу. Но сам же Толстов с законной гордостью отмечает: «Каждый день работы жюри с 7 февраля по 9 апреля на сайте премии появлялось от 5 до 12 новых рецензий. Всего опубликовано 359 рецензий — такого не было за всю историю "Нацбеста"».

Да и шорт-лист получался едва ли ни самым сильным и репрезентативным за многие годы.

«Фашисты» Кирилла Рябова — сборник неровных, но сильных рассказов, объединенных ощущением тяжести бытия. «Хроника Горбатого» Софии Синицкой — ослепительно яркая историческая фантасмагория о судьбах финских и карельских разбойников, рыцарей, колдунов, художников, артистов и фашистов со времен Крестовых походов до наших дней. «Типа я» Ислама Ханипаева — монолог восьмилетнего дагестанского мальчика, внутри которого живет «крутой Али», брутальный двойник доброго пацана.

«Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — головокружительное погружение выдающегося литературоведа в эпоху и литературную мастерскую Льва Толстого. Это и литературный детектив в духе Борхеса, и эссе о временах и нравах, и текстологический анализ. «Бубуш» Юлии Кисиной — история безумной и гротескной любви героини к фрику из Сан-Франциско, припозднившемуся битнику с кучей тараканов и скелетов в голове и шкафах.

Наконец, «Капибару любят все» Сергея Авилова — очень киногеничная, очень мужская в хорошем смысле проза о кризисе среднего возраста, выдержанная в лучших традициях ленинградской литературы 1970-х.

Владислав Толстов утешает себя и всех: «"Нацбест" выполнил свою главную задачу: в конкурс пришли книги, которым номинаторы хотели дать шанс быть узнанными, отмеченными. Писатели получили то, о чем мечтает каждый автор,— реакцию заинтересованного, умного, компетентного и в большинстве случаев доброжелательного читателя».

Но эти утешения не работают.

Пострадали писатели, не просто лишившиеся премий и реноме, которое приносит выбор малого жюри. Литературная среда, в отличие от киношной или театральной, атомизирована. Церемония «Нацбеста» для писателей не дискотека, неуместная в нынешних обстоятельствах, а уникальный шанс встретиться с коллегами. Тем более оскорблен Петербург, лишенный единственного литературного события федерального масштаба.

Куратор премии Ольга Тублина в ответ на вопрос “Ъ” о составе оргкомитета посоветовала прочитать список спонсоров.

На сайте «Нацбеста» перечислен 21 спонсор, из которых к творческому процессу имеют отношение по меньшей мере двое.

Создатель издательства «Городец» Антон Треушников и Василий Вакуленко, он же рэпер Баста. Остальные — футболист, девелопер, фармацевт, прочие деловые люди.

Источники “Ъ” полагают, что их решение продиктовано двумя причинами. Во-первых, нежеланием тратить финансы, пусть и невеликие: в этом году призовой фонд составил бы 750 тыс. руб. Во-вторых, извечным «как бы чего не вышло»: а вдруг на церемонии кто-то ляпнет что-то предосудительное.

Толстов нельзя сказать чтобы оптимистичен: «Как сложится дальше, не знает никто. Но с надеждой и верой в будущее — до новых встреч». Но в ситуации фактического самоубийства премии возможен, наверное, лишь один оптимистический сценарий. «Нацбест» может выжить, если найдется творческая структура, готовая и способная перехватить уже ставший легендарным бренд. Тем более что главная работа уже выполнена — шорт-лист-2022 составлен.