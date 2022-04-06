Московские армейцы дождались своего периода

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В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА пережил страшный удар. Выигрывая перед заключительным периодом со счетом 2:0 у хозяина встречи ЦСКА, петербуржцы затем пропустили от соперников шесть шайб и потерпели разгромное поражение. Московский клуб теперь ведет в серии — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты СКА (в белой форме) долго выглядели контролирующими ход игры с ЦСКА, но в заключительном периоде пережили страшную катастрофу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хоккеисты СКА (в белой форме) долго выглядели контролирующими ход игры с ЦСКА, но в заключительном периоде пережили страшную катастрофу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Третий матч этого противостояния, которое еще в прошлом десятилетии превратилось в самое принципиальное в российском хоккее, в одну из констант КХЛ, долго был типичным для такого рода столкновений двух слишком хорошо знающих и друг друга, и цену даже крохотной фальши соперников матчем. Они состязались не столько в искусности, сколько в аккуратности и концентрированности. И сразу было понятно, что любой шансик тут будет на вес золота.

А они между тем иногда все-таки возникали, шансы и шансики.

И в конце первого периода у ветерана ЦСКА Александра Попова был такой, что по этой игре выглядел не шансиком, а шансищем. Андрей Светлаков, хотя петербуржские хоккеисты вроде бы дисциплинированно возвращались назад, пытаясь сорвать контратаку и контролировать наиболее уязвимые участки, смог отдать Попову шайбу так, что тот очутился с ней прямо перед голкипером Ларсом Юханссоном. 41-летний нападающий поразил ворота в обоих предыдущих матчах, но сейчас Юханссон встал перед ним неприступной скалой.

А вдвойне обидной для игроков ЦСКА эту неудачу Попова в поединке с голкипером сделало то, что произошло вскоре после нее. До перерыва оставалось пять секунд, когда Игорь Ожиганов откинул шайбу стоявшему в серединке зоны Никите Гусеву.

Те, кто часто смотрят отечественный хоккей, знают, чего ждать от Гусева,— чего-то неординарного, тонкого, с выдумкой. Но, кажется, точно не такого простого, «с плеча» щелчка. А тут он был между тем как раз в тему. Вратарь ЦСКА Иван Федотов, казалось, закрывал весь створ своей габаритной фигурой. Но шайба как-то смогла проскочить преграду и, выскочив из-под Федотова, заползти за «ленточку».

ЦСКА, конечно, из кожи вон лез, чтобы как можно быстрее ответить на петербуржский гол своим. Это желание после отдыха хлестало из всех его игроков через край. Им можно было доверху заполнить всю московскую арену. Но едва градус хозяйских наскоков слегка упал, как возникло ощущение, что СКА немножко лучше ориентируется в происходящем, что игра перешла в довольно удобное для него русло, когда можно «отталкивать» свои выпады от атак оппонентов.

Петербуржский гол не то чтобы явно зрел, но многое намекало на то, что он возможен. Намеки воплотились в реальность, когда Александр Волков выкрал искавшую, кому бы достаться, шайбу неподалеку от ворот и, развернувшись, метнул ее в сетку.

Два гола — это по меркам такой серии, такой игровой стилистики громадное преимущество. ЦСКА нужно было его хотя бы сокращать срочно и любой ценой. Он накидывался на СКА в североамериканской манере — такой, когда, если, например, вратарь почти зафиксировал шайбу, это «почти» в принципе не считается. И однажды едва добился своего. Помешал защитник Оскар Фантенберг, который лег на шайбу во вратарской. А ложиться на шайбу можно исключительно голкиперу. И наказанием для СКА был буллит. Штрафной бросок исполнял Антон Слепышев, но вырулил он к очередному триумфу Ларса Юханссона. Голкипер настолько спокойно отразил угрозу, что можно было подумать: у них с форвардом заранее был уговор кидать шайбу в ловушку.

На самом деле это было уже похоже на приговор ЦСКА. Ну невозможно было представить в этой серии какие-то совсем уж головокружительные сюжетные повороты. И СКА совершенно не походил на команду, готовую такой поворот допустить… Так что все случившееся смотрелось хоккейной фантастикой.

Начался перелом с того, что наконец-то дрогнул Ларс Юханссон. Он пропустил бросок от Максима Соркина с острого, практически нулевого угла. Это была, разумеется, неприятная для СКА оплеуха, но на смертельную, как ни крути, она не тянула. Тем более вскоре после нее гостям довелось две минуты поиграть в большинстве, сбивая, как они наверняка надеялись, московский кураж.

Но пламя все равно разгоралось из зажженной Соркиным искры.

И вот уже Константин Окулов, намертво прижатый по ходу своего рейда к борту, все равно, даже упав, смог отдать пас на поддержавшего его порыв партнера.

А поддержал его не кто-то из форвардов, а умчавшийся вперед на сумасшедшей скорости защитник Никита Нестеров. И с Юханссоном он, в отличие от Слепышева, разобрался без проблем.

А дальше был настоящий срыв СКА. Команды играли без удаленного игрока каждая, когда третье звено ЦСКА и Александр Попов опять выстрелили громко-громко. Попов получил пас от Семена Панкратова и расправился с Юханссоном в ближнем бою. Спустя несколько секунд, все еще в формате «четыре на четыре», мандраж накрыл матерого Оскара Фантенберга. Поигравший в НХЛ защитник сорвал передачу в своей зоне, выкатив шайбу на клюшку Павлу Карнаухову. Тот петербуржцев щадить не стал.

Роман Ротенберг, чей статус ключевого функционера СКА после Нового года неожиданно трансформировался в статус главного тренера, естественно, взял тайм-аут. Это была последняя возможность исправить вдруг испортившийся, словно по нему стукнули молотом весом в центнер, механизм. Но после тайм-аута СКА снова пропустил — уже в меньшинстве от Антона Слепышева. И Ротенберг отправил на скамейку несчастного Юханссона, замененного на Александра Самонова. Мучить шведа дальше не было никакого смысла.

Самонов остался «сухим», хотя ЦСКА, увеличивая масштаб нанесенных им СКА унижений, поразил петербуржские ворота еще разок. Но, когда их поражал Соркин, они были пустыми: вратарь уступил место шестому полевому игроку, хотя в той ситуации, в которой оказались гости, от него уже не могло быть толку. Разве что захотелось порепетировать вариант на будущее — например, под четвертый матч серии, который тоже состоится в Москве в пятницу.

Алексей Доспехов