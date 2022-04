Шведский бунт

8 3 мин. ...

Впервые на русском языке выпущена книга шведской журналистки и писательницы Хелены фон Цвейгберг «Любовь к жизни: Мари Фредрикссон». Это жизнеописание и собрание монологов солистки группы Roxette Мари Фредрикссон, которая ушла из жизни в 2019 году после 17 лет борьбы с онкологическим заболеванием. На родине певицы книга вышла еще при ее жизни. Борис Барабанов рассказывает о том, почему биография Мари Фредрикссон важна не только для поклонников Roxette.

Roxette — одна из тех групп, которые в России полюбили раз и навсегда еще в 1980-е. Пер Гессле и Мари Фредрикссон предлагали слушателю демократичную версию британского дуэта Eurythmics. Козырем Roxette был узнаваемый шведский мелодизм, и свои поп-роковые шлягеры они в буквальном смысле поставили на поток, не отвлекаясь на поиск особого звука. Песни Roxette отлично принимали и на стадионах, и на дискотеках.

Roxette появились не на пустом месте. Хелена фон Цвейгберг в своей книге подробно расписывает шведскую музыкальную почву, на которой вырос этот феномен, и это далеко не только ABBA. Группа Roxette не была первым или единственным успешным проектом Пера Гессле и Мари Фредрикссон. К 1985 году, когда музыканты решили начать записывать песни в дуэте, у гитариста и композитора Гессле уже был опыт работы в успешной группе Gyllene Tider, которая распалась в 1985 году, а Мари Фредрикссон вовсю развивала свою сольную карьеру и выпускала песни на шведском языке. «Она была звездой, а я — двадцатипятилетней бывшей звездой»,— говорит в книге Пер Гессле.

Это совсем не типичное начало большого успеха, и для читателей, которые знакомы с Roxette исключительно по радиохитам и клипам со старого MTV, в истории группы найдется много неожиданного. Судя по ее изложению в книге, движущей силой Roxette стали не общие интересы, а как раз наоборот — различия между двумя главными фигурами. «Она была настоящей бунтаркой, а я рос в спокойной семье, принадлежащей к среднему классу,— вспоминает Гессле.— У нее имелись друзья, которые ездили в датскую Христианию за травкой, я же держался от этого подальше». И далее: «Мари по душе сложная, продвинутая музыка, в идеале что-то из блюза или джаза… Мне нравится что-то попроще: Ramones и классическая поп-школа».

Несмотря на большой музыкальный опыт, который оба участника дуэта принесли в него, настоящим международным успехом они обязаны случаю. У этого случая есть лицо — лицо американского студента Дина Кушмана, который находился по обмену в шведском городе Буросе и перед отъездом домой купил второй альбом Roxette «Look Sharp!» (1988) с хитами «The Look», «Dressed for Success», «Dangerous», «Listen to Your Heart» и др. Вернувшись в США, где группу никто не знал, Дин Кушман отнес альбом на радиостанцию в Миннеаполисе. Музыка Roxette никого там не заинтересовала. И когда Кушман попросил вернуть альбом, диджей все же поставил в эфир первый трек — «The Look». Песню стали заказывать слушатели, затем подключились другие станции, а потом и MTV.

Параллельно с историей восхождения певицы и ее группы к успеху в книге Хелены фон Цвейгберг существует совершенно душераздирающая хронология борьбы Мари Фредрикссон с раком. Опухоль головного мозга у нее обнаружили в 2002 году. Во время встреч с фон Цвейгберг, которые начались в 2013 году, певица рассказывала о том, как болезнь разрушала не только ее организм, но и ее личность и семью. Мари Фредрикссон вспоминает на страницах книги о том, как проникалась ненавистью к своему меняющемуся телу, равно как и к окружающим, которые продолжали видеть в ней «знаменитость», несмотря на очевидно критическое состояние здоровья. Она говорит о том, как переживала за свой брак с музыкантом Микаэлем Боиошем: «Разумеется, в глубине души я вовсе не хотела разводиться. Я лишь очень боялась, что Микке бросит меня из-за внешности». Но именно муж оказался тем человеком, благодаря которому Мари Фредрикссон сохранила веру в себя, смогла вернуться на сцену и прожить еще 17 лет.

Российские зрители видели Roxette и в золотые времена, и в тот период, когда Мари Фредрикссон смогла частично преодолеть недуг и вернулась к концертной деятельности, пусть в форме далекой от идеальной. «Ни разу не было ощущения, что группа работает с ней из жалости, что весь концерт — аттракцион милосердия,— писал тогда “Ъ”.— Мари Фредрикссон делала то, что могла, но публика воспринимала ее как полноценного участника команды».

Книга Хелены фон Цвейгберг — это одновременно и повествование об авантюрной, полной лихих поворотов и смешных эпизодов жизни двух шведов, покоривших весь мир, и предельно крупный, детальный план женщины, которая отказывается умирать, хотя уже даже собственный муж откровенно говорит с ней о неизбежном. Еще на день, еще на час отодвинуть смерть. Даже когда не можешь ни петь, ни говорить, ни стоять, ни даже рисовать. Живопись — то, что спасало Мари Фредрикссон в последние годы. «Иногда я пишу на бумаге всего одно слово, которое много для меня значит,— говорит Мари Фредрикссон почти в самом финале книги.— Как, например, "покой"... Стареть прекрасно… Покой — отличное слово. Это ведь спокойствие во всем».

