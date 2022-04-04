Рынок секьюритизации в России

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Во второй половине 2021 года в обращении находилось 88 выпусков ипотечных облигаций на сумму 609,5 млрд руб., что составляет 1,85% всего облигационного рынка России и около 7% от всего банковского ипотечного портфеля.

С начала 2016 года реализовано девять сделок МСП-секьюритизации с участием пяти оригинаторов, общий объем размещенных облигаций и/или предоставленных старших кредитов составил около 50 млрд руб. Все сделки были подготовлены и размещены с участием МСП-банка в качестве организатора.

Секьюритизация автокредитов не слишком развита в России, всего было закрыто несколько сделок общим объемом не более 20 млрд руб. Доля секьюритизируемых автокредитов не превышает 0,2%.

Первая сделка секьюритизации потребительских кредитов, структурированная целиком по российскому праву, была закрыта банком ВТБ летом 2021 года. Облигации объемом 35 млрд руб. выпущены под кредитный портфель объемом 45 млрд руб. Секьюритизировано почти 3% портфеля потребкредитов банка-оригинатора.

Еще одним новым трендом на рынке секьюритизации является секьюритизация просроченной задолженности (NPL, non-performing loans). Первая российская сделка NPL-секьюритизации была закрыта в 2018 году.

Максим Буйлов