Строители разошлись по домам

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Санкции, введенные Евросоюзом и США в отношении РФ из-за военной операции на Украине, вынудили российских девелоперов распродавать активы на западных рынках. Так, группа «Основа» заявила о выходе из проектов апарт-комплексов в Чехии, Германии и Испании. Так же могут поступить MR Group и Wainbridge, работающие в ЕС, полагают участники рынка. Застройщики пытаются избавиться от европейских проектов не только из-за геополитического напряжения, но и из-за снижения их доходности, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГК «Основа» экс-владельца девелоперской компании «Мортон» Александра Ручьева вышла из проектов строительства апарт-комплексов общей площадью 30 тыс. кв. м в Чехии, Германии и Испании, сообщил “Ъ” представитель компании. Он не назвал ни покупателей, ни сумму сделки. В «Основе» объясняют продажу площадок в ЕС желанием сосредоточиться на реализации уже начатых проектов в Москве и на покупке новых площадок в столице.

Источники “Ъ” на рынке недвижимости сомневаются, что за месяц с начала военных действий на Украине «Основе» удалось найти покупателей на зарубежные площадки, они могли быть переданы «номинальным держателям». Скорость продажи девелопером европейских активов может быть обеспечена за счет переуступки долей партнерам, с которыми «Основа» работала за рубежом, предполагает партнер ILM Андрей Лукашев.

У бизнесменов есть несколько вариантов: поставить проект на паузу, как это сделали иностранные компании в РФ, либо выходить или переводить его на другие компании, отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева. Так поступят многие российские девелоперы со своими зарубежными активами, считает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Сохраняется и риск замораживания властями стран ЕС имущества даже тех российских бизнесменов и структур, которые еще не попали под санкции, добавляет господин Лукашев.

Проекты за рубежом есть у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко: в октябре 2021 года застройщик начал строить многофункциональный комплекс на 17,3 тыс. кв. м в Берлине и заявил о намерениях реализовывать проекты во Франции и в Великобритании. В этих же странах, а также в Монако, США и на Карибских островах занимается девелопментом и Wainbridge, созданная сооснователем группы ПИК Кириллом Писаревым. В MR Group отказались от комментариев. В Wainbridge не ответили на запрос “Ъ”.

Решение российских девелоперов об уходе с европейских рынков, скорее всего, связано не только с политическими рисками, но и с экономическими причинами, уточняет Сергей Камлюк. Он поясняет, что инфляция растет не только в России, но и в Европе, ухудшая рентабельность проектов.

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического управления Евросоюза. В России же, по данным Росстата, в феврале инфляция составила 9,15%. Но у российских проектов запас маржинальности гораздо больше, чем в Европе, где исторически низкая доходность, уточняет господин Камлюк.

В частности, добавляет Андрей Лукашев, европейские рынки предлагают доходность не более 15% годовых, в то время как российские девелоперские проекты — 25%. По сути, резюмирует собеседник “Ъ” на рынке недвижимости, текущая сложная ситуация для российского бизнеса на рынках ЕС — повод свернуть под этим предлогом не особо эффективные проекты.

Дарья Андрианова