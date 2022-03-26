Украинца освободили для шпионажа

2K 2 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, аспиранта МГИМО уроженца Харькова Андрея Рудася, обвиненного ФСБ в шпионаже на украинские спецслужбы, в марте этого года должны были депортировать на родину за незаконное пребывание в России. Благодаря стараниям юристов молодой человек не только остался в столице, но и получил свободу, на которой, впрочем, пробыл недолго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Гражданин Украины Андрей Рудась первый раз был задержан сотрудниками полиции 10 марта возле дома, где он проживал, в Северном округе Москвы. В ходе проверки выяснилось, что у господина Рудася отсутствуют документы, подтверждающие его право на пребывание и проживание в России. В результате аспиранта МГИМО, жена которого только что родила ребенка, задержали.

Савеловский райсуд, в который обратилась полиция, признал его виновным в нарушении правил пребывания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КОАП), постановив выдворить из страны. После административного ареста аспиранта отправили в спецприемник для незаконных мигрантов, расположенный на 64-м километре Варшавского шоссе, в деревне Сахарово.

Супруга господина Рудася, которую прямо в роддоме полицейские оповестили о проблемах мужа, наняла для его защиты сотрудников Центральной коллегии адвокатов (ЦКА), в которой он два года назад проходил юридическую практику.

Юристы обжаловали решение Савеловского суда в Мосгорсуде. В ходе разбирательства, которое проходило без участия гражданина Украины, суд второй инстанции установил, что Андрей Рудась действительно совершил административное правонарушение, в связи с чем инспектором отделения противодействия незаконной трудовой деятельности управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ был составлен протокол и наложен штраф в 5 тыс. руб. Выступая в суде, представители защиты господина Рудася просили изменить постановление райсуда в части его выдворения за пределы РФ. Свою просьбу юристы мотивировали тем, что обвиняемый женат с 1 декабря 2021 года на гражданке России, от брака у них только что родился сын да и проживают они совместно в квартире жены. Кроме того, подчеркнула защита, Андрей Рудась продолжает очно учиться в МГИМО. В связи с этим защита просила суд не разрушать молодую семью. Тем более, отмечали они, возвращение на Украину, где сейчас активно ведутся боевые действия, небезопасно для нарушителя.

22 марта апелляционная инстанция горсуда отменила решение о выдворении аспиранта, после чего он был освобожден, но вскоре задержан уже сотрудниками УФСБ по Москве и области.

На допросе, видеозапись которого обнародовало УФСБ, задержанный рассказал, что в апреле прошлого года был завербован неким сотрудником Службы безопасности Украины по имени Антон, ему присвоили оперативный псевдоним Малыш и что он выполнял задания по сбору информации о журналистах и гражданах Украины, оппозиционно настроенных по отношению к ее властям. Также со слов задержанного выяснилось, что господин Рудась имел вид на жительство в Польше и сотрудничал с разведкой этой страны. Сотрудники последней завербовали его несколько лет назад, когда господин Рудась учился в военной академии, обнаружив, что у него проблемы с документами. Задержанному уже предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж), но меру пресечения судом не избрали.

Сотрудники ЦКА сообщили “Ъ”, что они в шоке от происшедшего, но защищать украинца не могут, поскольку не обладают соответствующим адвокатским статусом.

Юрий Сенаторов