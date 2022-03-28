«С каждым днем доставка гуманитарной помощи в Мариуполь становилась все труднее»

3K 6 мин. ...

Операция Международного комитета Красного Креста (МККК) по оказанию помощи пострадавшим в результате конфликта на территории Украины стала крупнейшей из тех, что организация проводила в последние годы. По словам президента МККК Петера Маурера, который посетил Москву вслед за Киевом, ресурсов на помощь пострадавшим по обе линии фронта хватает. Однако пока не удается доставить гуманитарную помощь в те районы, где идут бои. Что предлагает МККК, а также какую работу ведет с Киевом и Москвой, господин Маурер рассказал корреспонденту “Ъ” Марианне Беленькой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Маурер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Петер Маурер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Каков практический результат ваших переговоров в Киеве и Москве? Остались ли вопросы, по которым пока не удается найти решение?

— Есть три широкие темы, которые я обсуждал в Киеве и в Москве. Во-первых, как увеличить гуманитарную помощь по обе стороны от линии фронта. И я думаю, что многие вопросы были решены. Мы масштабируем нашу деятельность на Украине. И мы также готовы поддержать Российский Красный Крест в работе с беженцами, прибывающими в Россию. Мы расширим нашу работу в Луганске и Донецке, и мы готовы искать лучший способ отправки гуманитарной помощи в районы, контролируемые российскими вооруженными силами. Думаю, позитивным результатом визита может считаться тот факт, что оба правительства хорошо понимают роль МККК в увеличении объемов гуманитарной помощи.

Во-вторых, мы подробно обсудили вопросы, вытекающие из Женевских конвенций. Это роль МККК в сборе имен военнопленных и пропавших без вести. Как сделать, чтобы семьи знали о тех, кто погиб в ходе конфликта, и как опознать и репатриировать их тела. Нам еще предстоит выработать точный механизм, как все это реализовывать, но я думаю, что обе стороны готовы решать эти вопросы.

И в-третьих, мы внесли некоторые предложения, как работать над эвакуацией населения, оказавшегося в зоне боевых действий. Я понимаю, что сторонам нужно время, чтобы изучить эти предложения. Надеюсь, они скоро вернутся к нам с ответом.

— Есть ли у вас доступ к пленным?

— Пока мы еще не совершали полноценных визитов, как это предусмотрено Женевскими конвенциями, но получили согласие с обеих сторон по поводу работы в рамках этих конвенций. И здесь я тоже смотрю с оптимизмом.

— Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала МККК данные на более чем 500 украинских пленных. Это правда?

— Сейчас звучит много цифр, которые упоминаются в разных контекстах. Есть солдаты, являющиеся военнопленными, согласно третьей Женевской конвенции. Есть гражданские лица, которые оказались задержанными, и они защищены четвертой Женевской конвенцией. И поэтому я так осторожен с упоминанием имен и цифр. Мы сообщим цифры, как только получим официальные уведомления обо всех заключенных в разных категориях.

— Участвуете ли вы в обменах пленными?

— Мы участвуем в той мере, в какой обе стороны просят нас о содействии. Но, насколько я понимаю, большая часть этих обменов происходила напрямую, что очень позитивно. Нам не нужно быть там, если все идет само собой. Так что мы не участвовали в этих обменах.

— Один из самых тяжелых вопросов — гуманитарные коридоры. Почему их так сложно открыть, в частности, в Мариуполе? Это политическая воля или какие-то другие обстоятельства?

— Откровенно говоря, обе причины. Для того чтобы коридор работал, нужно согласие военных, контролирующих конкретный район. Из-за используемого оружия — артиллерии, ракет — договоренность должна распространяться на большое пространство, так как дорогу, гуманитарный коридор, можно обстрелять издалека. И это именно то, что мы говорили в течение четырех недель. Мы призывали обе стороны вместе работать над такими вопросами, как безопасность на дорогах, расчистка эвакуационных и подъездных путей от мин. Есть много вопросов, которые необходимо решить. А для этого нужны доверие между военными и политическая воля для продвижения вперед. Я думаю, что еще нет стабильного механизма, который позволяет нам быть уверенными, что это сработает. Но за последние недели все-таки появилось несколько работающих коридоров. Например, из Сум вышло несколько тысяч человек под защитой Украинского Красного Креста и МККК. Решение было найдено военными на местах и властями. В других местах, таких как Мариуполь, нет достаточного доверия, и диалог не настолько хорош, чтобы в результате появился стабильный коридор. И поэтому я упомянул, что МККК сделал некоторые предложения Киеву и Москве, на основе которых, надеюсь, стороны смогут двигаться вперед, чтобы получить более стабильные и безопасные коридоры.

Фотогалерея Военная операция на Украине Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве Фото: Reuters / Nacho Doce Эвакуация из Мариуполя Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Последствия обстрела в Харькове Фото: ARIS MESSINIS / AFP Укрытие в метро Харькова Фото: Reuters / Thomas Peter Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Улицу Киева убирают после обстрела Фото: Rodrigo Abd / AP Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши Фото: Sergei Grits / AP Жители села Варваровка Луганской области Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Двор жилого дома в Волновахе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области Фото: Михаил Андроник / РИА Новости Лагерь беженцев в Таганроге Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва Фото: Reuters / Marko Djurica Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве Фото: ARIS MESSINIS / AFP Люди уезжают из Мариуполя Фото: Reuters Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя Фото: Alexei Alexandrov / AP Автомобиль на рынке Харькова после обстрела Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn Пожарный в машине в Харькове Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ Кошка в переноске на вокзале Львова Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны» Фото: Reuters / Roman Baluk Разрушенный жилой дом в Киеве Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске Фото: Reuters Эвакуация людей из Покровска Фото: Reuters Район в Краматорске после обстрела Фото: Reuters Кричащий мужчина на одной из улиц Киева Фото: Rodrigo Abd / AP Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве Фото: Felipe Dana / AP Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Донецк после обстрела Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Люди, идущие по дороге в Мариуполе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога Фото: Reuters / Sergey Pivovarov Пожар на рынке в Харькове Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве Фото: Vadim Ghirda / AP Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове Фото: Bernat Armangue / AP Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Спасатели тушат жилой дом в Киеве Фото: Reuters 14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом Фото: Reuters / Marko Djurica Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Разрушенная больница в Волновахе Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом Фото: Reuters / Thomas Peter Сгоревший автомобиль под Киевом Фото: Efrem Lukatsky / AP Поврежденная церковь в городе Волноваха Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области Фото: Reuters Взрыв в доме в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Дым над Мариуполем Фото: Evgeniy Maloletka / AP Очередь за водой в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Последствия обстрела в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках Фото: Reuters / Maksim Levin Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень Фото: Reuters / Thomas Peter Эвакуация людей в украинском городе Ирпень Фото: Reuters / Maksim Levin Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии Фото: Reuters / Stoyan Nenov Беженцы в лагере в поселке Безыменное Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Автобусы едут за людьми в Мариуполе Фото: Reuters Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Украинский солдат на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Разрушенный мост под Киевом Фото: Efrem Lukatsky / AP Горящая нефтебаза в Житомирской области Фото: Reuters Поезд с беженцами на границе Украины и Польши Фото: Visar Kryeziu / AP Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Женщина идет к поезду через железнодорожные пути Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области Фото: Reuters Блокпост на площади Независимости в центре Киева Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии Фото: Reuters / Lukasz Glowala Волонтеры принимают гуманитарную помощь Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Обломки военного самолета в Чернигове Фото: Reuters Фото: Emilio Morenatti / AP Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Обломок ракеты в Киеве Фото: Andriy Dubchak / AP Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Местные жители копают окопы в Киеве Фото: Reuters / Mykola Tymchenko Мужчина курит на руинах жилого дома Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Военная техника рядом с российско-украинской границей Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Местный житель делает противотанковые заграждения Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Вид с воздуха на жилой дом после обстрела Фото: Reuters / Maksim Levin Очередь за питьевой водой в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Украинские волонтеры сортируют продукты Фото: Bernat Armangue / AP Место взрыва у телебашни в Киеве Фото: Reuters / Umit Bektas Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP Военнослужащие ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева Фото: Serhii Nuzhnenko / AP Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники Фото: Serhii Nuzhnenko / AP Военные на дороге в Волновахском районе ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Взрыв у телебашни в Киеве Фото: Reuters / Carlos Barria Военная техника в ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Автомобиль в центре Харькова после обстрела Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Спасатели разбирают завалы в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Сожженная военная техника в Харькове Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi Разрушенный мост в Буче под Киевом Фото: Reuters / Maksim Levin Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Жилой дом после обстрела в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше Фото: Czarek Sokolowski / AP Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Дым после взрыва на окраине Киева Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома Фото: Efrem Lukatsky / AP Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей Фото: Visar Kryeziu / AP Украинцы на вокзале во Львове Фото: AP / Mykola Tys Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии Фото: Andreea Alexandru / AP Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве Фото: Vadim Ghirda / AP Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве Фото: Reuters / Maksim Levin Украинские солдаты занимают позиции Фото: Emilio Morenatti / AP Освещенное окно в жилом доме Фото: Efrem Lukatsky / AP Украинские беженцы идут в Польшу Фото: Petr David Josek / AP Украинские военные на позиции в центре Киева Фото: Reuters / Gleb Garanich Беженцы на границе Украины и Молдовы Фото: Sergei Grits / AP Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Жители Киева, получившие оружие для защиты города Фото: Reuters Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом Фото: Oleksandr Ratushniak / AP Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме Фото: Reuters / Olga Yakimovich Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Люди в метро Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Военный с гранатометом под Харьковом Фото: Reuters / Maksim Levin Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе Фото: Sergei Grits / AP Разрушенный дом в Киеве Фото: Umit Bektas / Reuters Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя Фото: Sergei Grits / AP Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области Фото: Vadim Ghirda / AP Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Очередь в магазин за водой в Киеве Фото: Emilio Morenatti / AP Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области Фото: Reuters Последствия обстрела в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Скопление людей на польско-украинской границе Фото: Reuters / Kacper Pempel В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация

На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе Фото: Reuters / Carlos Barria Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов

На фото: жители на месте падения снаряда Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима» Фото: Reuters / Carlos Barria Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны

На фото: жители Киева укрываются на станции метро Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области Фото: Reuters / Gleb Garanich По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности

На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области Фото: Vadim Ghirda / AP Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя

На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции

На фото: очередь в банкомат в Киеве Фото: Efrem Lukatsky / AP Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе Фото: Sergei Grits / AP Пламя в районе Киева Фото: AP Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам

На фото: люди на автобусной остановке в Киеве Фото: Umit Bektas / Reuters Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters Украинский солдат на дороге в Краматорске Фото: Vadim Ghirda / AP Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов Фото: ARIS MESSINIS / AFP Автомобильная пробка на выезде из Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Военная техника в Армянске Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следующая фотография 1 / 152 Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве Фото: Reuters / Nacho Doce Эвакуация из Мариуполя Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Последствия обстрела в Харькове Фото: ARIS MESSINIS / AFP Укрытие в метро Харькова Фото: Reuters / Thomas Peter Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Улицу Киева убирают после обстрела Фото: Rodrigo Abd / AP Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши Фото: Sergei Grits / AP Жители села Варваровка Луганской области Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Двор жилого дома в Волновахе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области Фото: Михаил Андроник / РИА Новости Лагерь беженцев в Таганроге Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва Фото: Reuters / Marko Djurica Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве Фото: ARIS MESSINIS / AFP Люди уезжают из Мариуполя Фото: Reuters Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя Фото: Alexei Alexandrov / AP Автомобиль на рынке Харькова после обстрела Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn Пожарный в машине в Харькове Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ Кошка в переноске на вокзале Львова Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны» Фото: Reuters / Roman Baluk Разрушенный жилой дом в Киеве Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске Фото: Reuters Эвакуация людей из Покровска Фото: Reuters Район в Краматорске после обстрела Фото: Reuters Кричащий мужчина на одной из улиц Киева Фото: Rodrigo Abd / AP Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве Фото: Felipe Dana / AP Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Донецк после обстрела Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Люди, идущие по дороге в Мариуполе Фото: Максим Блинов / РИА Новости Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога Фото: Reuters / Sergey Pivovarov Пожар на рынке в Харькове Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве Фото: Vadim Ghirda / AP Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове Фото: Bernat Armangue / AP Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Спасатели тушат жилой дом в Киеве Фото: Reuters 14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом Фото: Reuters / Marko Djurica Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Разрушенная больница в Волновахе Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом Фото: Reuters / Thomas Peter Сгоревший автомобиль под Киевом Фото: Efrem Lukatsky / AP Поврежденная церковь в городе Волноваха Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области Фото: Reuters Взрыв в доме в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Дым над Мариуполем Фото: Evgeniy Maloletka / AP Очередь за водой в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Последствия обстрела в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках Фото: Reuters / Maksim Levin Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень Фото: Reuters / Thomas Peter Эвакуация людей в украинском городе Ирпень Фото: Reuters / Maksim Levin Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии Фото: Reuters / Stoyan Nenov Беженцы в лагере в поселке Безыменное Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Автобусы едут за людьми в Мариуполе Фото: Reuters Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Украинский солдат на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Разрушенный мост под Киевом Фото: Efrem Lukatsky / AP Горящая нефтебаза в Житомирской области Фото: Reuters Поезд с беженцами на границе Украины и Польши Фото: Visar Kryeziu / AP Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Женщина идет к поезду через железнодорожные пути Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области Фото: Reuters Блокпост на площади Независимости в центре Киева Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии Фото: Reuters / Lukasz Glowala Волонтеры принимают гуманитарную помощь Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Обломки военного самолета в Чернигове Фото: Reuters Фото: Emilio Morenatti / AP Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Обломок ракеты в Киеве Фото: Andriy Dubchak / AP Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Местные жители копают окопы в Киеве Фото: Reuters / Mykola Tymchenko Мужчина курит на руинах жилого дома Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Военная техника рядом с российско-украинской границей Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Местный житель делает противотанковые заграждения Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk Вид с воздуха на жилой дом после обстрела Фото: Reuters / Maksim Levin Очередь за питьевой водой в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Украинские волонтеры сортируют продукты Фото: Bernat Armangue / AP Место взрыва у телебашни в Киеве Фото: Reuters / Umit Bektas Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP Военнослужащие ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева Фото: Serhii Nuzhnenko / AP Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники Фото: Serhii Nuzhnenko / AP Военные на дороге в Волновахском районе ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Взрыв у телебашни в Киеве Фото: Reuters / Carlos Barria Военная техника в ДНР Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Автомобиль в центре Харькова после обстрела Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Спасатели разбирают завалы в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Сожженная военная техника в Харькове Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi Разрушенный мост в Буче под Киевом Фото: Reuters / Maksim Levin Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Жилой дом после обстрела в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше Фото: Czarek Sokolowski / AP Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Дым после взрыва на окраине Киева Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома Фото: Efrem Lukatsky / AP Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей Фото: Visar Kryeziu / AP Украинцы на вокзале во Львове Фото: AP / Mykola Tys Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии Фото: Andreea Alexandru / AP Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве Фото: Vadim Ghirda / AP Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве Фото: Reuters / Maksim Levin Украинские солдаты занимают позиции Фото: Emilio Morenatti / AP Освещенное окно в жилом доме Фото: Efrem Lukatsky / AP Украинские беженцы идут в Польшу Фото: Petr David Josek / AP Украинские военные на позиции в центре Киева Фото: Reuters / Gleb Garanich Беженцы на границе Украины и Молдовы Фото: Sergei Grits / AP Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Жители Киева, получившие оружие для защиты города Фото: Reuters Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом Фото: Oleksandr Ratushniak / AP Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме Фото: Reuters / Olga Yakimovich Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Люди в метро Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Военный с гранатометом под Харьковом Фото: Reuters / Maksim Levin Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе Фото: Sergei Grits / AP Разрушенный дом в Киеве Фото: Umit Bektas / Reuters Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя Фото: Sergei Grits / AP Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области Фото: Vadim Ghirda / AP Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka / AP Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Очередь в магазин за водой в Киеве Фото: Emilio Morenatti / AP Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области Фото: Reuters Последствия обстрела в Харькове Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy Скопление людей на польско-украинской границе Фото: Reuters / Kacper Pempel В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация

На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе Фото: Reuters / Carlos Barria Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов

На фото: жители на месте падения снаряда Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима» Фото: Reuters / Carlos Barria Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны

На фото: жители Киева укрываются на станции метро Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области Фото: Reuters / Gleb Garanich По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности

На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области Фото: Vadim Ghirda / AP Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя

На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции

На фото: очередь в банкомат в Киеве Фото: Efrem Lukatsky / AP Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе Фото: Sergei Grits / AP Пламя в районе Киева Фото: AP Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам

На фото: люди на автобусной остановке в Киеве Фото: Umit Bektas / Reuters Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters Украинский солдат на дороге в Краматорске Фото: Vadim Ghirda / AP Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов Фото: ARIS MESSINIS / AFP Автомобильная пробка на выезде из Киева Фото: Emilio Morenatti / AP Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Военная техника в Армянске Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Смотреть

— Ваши представители были только в Сумах или и в других местах, где работают гуманитарные коридоры?

— Мы пытаемся оказать гуманитарное содействие везде, куда можем попасть и где можем получить гарантии безопасности. Мы были в Одессе, Днепре, Полтаве. Мы оказывали гуманитарную помощь очень близко к линии фронта. Как только мы получаем гарантии безопасности с обеих сторон, можно заняться гуманитарной работой.

— Есть ли у вас информация, что в некоторых случаях украинские военные могли запрещать мирным жителям покидать город и/или не предоставлять им информацию об открытых российскими военными гуманитарных коридорах? Как отметил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с вами, украинские власти используют гражданское население как живой щит.

— Мы знаем о взаимных обвинениях, которыми обмениваются стороны. Они, как правило, сводятся к двум-трем тезисам. Использование населения в качестве живого щита, отсутствие безопасных дорог, что препятствует выезду или перемещению населения, нарушение режима прекращения огня противоположной стороной. Я не хочу высказываться по этим обвинениям. Наш подход заключается в том, что, если нет доверия между сторонами, нужно его построить, создав четкие договоренности. И это то, что необходимо для создания гуманитарного пространства. Но мы не можем ничего навязать. Это должно быть согласовано самими сторонами. Мы знаем, что это сложно. Мы были в подобных ситуациях много раз в ходе разных конфликтов по всему миру. То, что происходит сегодня на территории Украины, трудности сторон в достижении договоренностей — это то, что мы видим в других местах и над чем мы полны решимости работать.

— Возвращаясь к Мариуполю, если я правильно поняла, вы так и не смогли доставить туда гуманитарную помощь?

— Смотря о каком периоде вы говорите. В начале эскалации у нас была команда в Мариуполе, и они успели в первые недели распределить гуманитарную помощь, потому что у нас были запасы в Мариуполе. Но с каждым днем доставка гуманитарной помощи становилась все труднее. Цепочки поставок были разорваны. И в какой-то момент наши бригады уже не могли ничего доставить. И именно поэтому, когда открылся проход, наша команда покинула Мариуполь. Но мы заранее разместили свой пункт рядом с городом, чтобы была возможность доставки туда гуманитарной помощи. Но в последнюю неделю мы не смогли этого сделать, так как не получили соответствующих гарантий безопасности от обеих сторон. Мы готовы, мы можем, запасы рядом, но нужно согласие обеих сторон.

— До момента, когда ваша команда была в Мариуполе, что они рассказывали о происходящем? В частности, есть ли у вас свидетельства из первых уст, что произошло в мариупольском роддоме и драматическом театре?

— У меня есть первый отчет от моей команды относительно общей ситуации и того, что они испытали в городе. Мы общались, и команда сообщала об обстрелах, бомбардировках, боевых действиях, о том, что население вынуждено прятаться в бункерах, о трудностях с доступом к водоснабжению и канализации, электричеству, отоплению, продовольствию и медицинской помощи. И мы говорили об этих трудностях. Но мы не та организация, которая сосредоточена на обвинении той или другой стороны. Мы не следственная организация, которая возлагает на себя ответственность за выяснение происходящего. Если у нас есть опасения по поводу нарушений Женевских конвенций, есть свидетельства страданий населения, мы будем поднимать эти вопросы со сторонами, но не будем говорить об этих вопросах в публичном пространстве.

— Есть ли пострадавшие среди сотрудников МККК в ходе этого конфликта?

— К счастью, у нас нет жертв. Мы уведомляем российские и украинские власти о наших передвижениях, что мы делаем, где мы находимся. Мне кажется, у нас достаточно хорошо функционирующая система уведомления, которая защищает наших коллег на местах. Но всегда есть риск, когда работаешь в зоне боевых действий, что что-то может пойти не так, люди могут оказаться не в том месте. Но, к счастью, пока наши меры безопасности работают.

— А у вас достаточно финансовых ресурсов, чтобы оказывать помощь на Украине?

— Я думаю, что Украина стала одним из наиболее щедро финансируемых направлений деятельности МККК за очень долгое время. У нас есть хорошие пожертвования, которые позволяют нам в дни, недели и месяцы расширять и ускорять нашу деятельность по оказанию помощи всем тем, кто затронут конфликтом на территории Украины (МККК увеличил бюджет помощи Украине до 250 млн швейцарских франков, или $270 млн.— “Ъ”). И когда я говорю — Украина, это включает в себя и Донбасс, гуманитарную помощь в Луганске и Донецке. Но посмотрим, как будет развиваться общая ситуация. Мы надеемся, что будет найдено политическое решение, благодаря которому гуманитарная помощь станет менее насущной проблемой, чем сегодня.