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«С каждым днем доставка гуманитарной помощи в Мариуполь становилась все труднее»

Президент МККК Петер Маурер рассказал “Ъ” о работе на Украине

Операция Международного комитета Красного Креста (МККК) по оказанию помощи пострадавшим в результате конфликта на территории Украины стала крупнейшей из тех, что организация проводила в последние годы. По словам президента МККК Петера Маурера, который посетил Москву вслед за Киевом, ресурсов на помощь пострадавшим по обе линии фронта хватает. Однако пока не удается доставить гуманитарную помощь в те районы, где идут бои. Что предлагает МККК, а также какую работу ведет с Киевом и Москвой, господин Маурер рассказал корреспонденту “Ъ” Марианне Беленькой.

Петер Маурер

Петер Маурер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Петер Маурер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Каков практический результат ваших переговоров в Киеве и Москве? Остались ли вопросы, по которым пока не удается найти решение?

— Есть три широкие темы, которые я обсуждал в Киеве и в Москве. Во-первых, как увеличить гуманитарную помощь по обе стороны от линии фронта. И я думаю, что многие вопросы были решены. Мы масштабируем нашу деятельность на Украине. И мы также готовы поддержать Российский Красный Крест в работе с беженцами, прибывающими в Россию. Мы расширим нашу работу в Луганске и Донецке, и мы готовы искать лучший способ отправки гуманитарной помощи в районы, контролируемые российскими вооруженными силами. Думаю, позитивным результатом визита может считаться тот факт, что оба правительства хорошо понимают роль МККК в увеличении объемов гуманитарной помощи.

Во-вторых, мы подробно обсудили вопросы, вытекающие из Женевских конвенций. Это роль МККК в сборе имен военнопленных и пропавших без вести. Как сделать, чтобы семьи знали о тех, кто погиб в ходе конфликта, и как опознать и репатриировать их тела. Нам еще предстоит выработать точный механизм, как все это реализовывать, но я думаю, что обе стороны готовы решать эти вопросы.

И в-третьих, мы внесли некоторые предложения, как работать над эвакуацией населения, оказавшегося в зоне боевых действий. Я понимаю, что сторонам нужно время, чтобы изучить эти предложения. Надеюсь, они скоро вернутся к нам с ответом.

— Есть ли у вас доступ к пленным?

— Пока мы еще не совершали полноценных визитов, как это предусмотрено Женевскими конвенциями, но получили согласие с обеих сторон по поводу работы в рамках этих конвенций. И здесь я тоже смотрю с оптимизмом.

— Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала МККК данные на более чем 500 украинских пленных. Это правда?

— Сейчас звучит много цифр, которые упоминаются в разных контекстах. Есть солдаты, являющиеся военнопленными, согласно третьей Женевской конвенции. Есть гражданские лица, которые оказались задержанными, и они защищены четвертой Женевской конвенцией. И поэтому я так осторожен с упоминанием имен и цифр. Мы сообщим цифры, как только получим официальные уведомления обо всех заключенных в разных категориях.

— Участвуете ли вы в обменах пленными?

— Мы участвуем в той мере, в какой обе стороны просят нас о содействии. Но, насколько я понимаю, большая часть этих обменов происходила напрямую, что очень позитивно. Нам не нужно быть там, если все идет само собой. Так что мы не участвовали в этих обменах.

— Один из самых тяжелых вопросов — гуманитарные коридоры. Почему их так сложно открыть, в частности, в Мариуполе? Это политическая воля или какие-то другие обстоятельства?

— Откровенно говоря, обе причины. Для того чтобы коридор работал, нужно согласие военных, контролирующих конкретный район. Из-за используемого оружия — артиллерии, ракет — договоренность должна распространяться на большое пространство, так как дорогу, гуманитарный коридор, можно обстрелять издалека. И это именно то, что мы говорили в течение четырех недель. Мы призывали обе стороны вместе работать над такими вопросами, как безопасность на дорогах, расчистка эвакуационных и подъездных путей от мин. Есть много вопросов, которые необходимо решить. А для этого нужны доверие между военными и политическая воля для продвижения вперед. Я думаю, что еще нет стабильного механизма, который позволяет нам быть уверенными, что это сработает. Но за последние недели все-таки появилось несколько работающих коридоров. Например, из Сум вышло несколько тысяч человек под защитой Украинского Красного Креста и МККК. Решение было найдено военными на местах и властями. В других местах, таких как Мариуполь, нет достаточного доверия, и диалог не настолько хорош, чтобы в результате появился стабильный коридор. И поэтому я упомянул, что МККК сделал некоторые предложения Киеву и Москве, на основе которых, надеюсь, стороны смогут двигаться вперед, чтобы получить более стабильные и безопасные коридоры.

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация &lt;br>На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов &lt;br>На фото: жители на месте падения снаряда

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны &lt;br>На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов &lt;br>На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности &lt;br>На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя &lt;br>На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции &lt;br>На фото: очередь в банкомат в Киеве

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам &lt;br>На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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— Ваши представители были только в Сумах или и в других местах, где работают гуманитарные коридоры?

— Мы пытаемся оказать гуманитарное содействие везде, куда можем попасть и где можем получить гарантии безопасности. Мы были в Одессе, Днепре, Полтаве. Мы оказывали гуманитарную помощь очень близко к линии фронта. Как только мы получаем гарантии безопасности с обеих сторон, можно заняться гуманитарной работой.

— Есть ли у вас информация, что в некоторых случаях украинские военные могли запрещать мирным жителям покидать город и/или не предоставлять им информацию об открытых российскими военными гуманитарных коридорах? Как отметил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с вами, украинские власти используют гражданское население как живой щит.

— Мы знаем о взаимных обвинениях, которыми обмениваются стороны. Они, как правило, сводятся к двум-трем тезисам. Использование населения в качестве живого щита, отсутствие безопасных дорог, что препятствует выезду или перемещению населения, нарушение режима прекращения огня противоположной стороной. Я не хочу высказываться по этим обвинениям. Наш подход заключается в том, что, если нет доверия между сторонами, нужно его построить, создав четкие договоренности. И это то, что необходимо для создания гуманитарного пространства. Но мы не можем ничего навязать. Это должно быть согласовано самими сторонами. Мы знаем, что это сложно. Мы были в подобных ситуациях много раз в ходе разных конфликтов по всему миру. То, что происходит сегодня на территории Украины, трудности сторон в достижении договоренностей — это то, что мы видим в других местах и над чем мы полны решимости работать.

— Возвращаясь к Мариуполю, если я правильно поняла, вы так и не смогли доставить туда гуманитарную помощь?

— Смотря о каком периоде вы говорите. В начале эскалации у нас была команда в Мариуполе, и они успели в первые недели распределить гуманитарную помощь, потому что у нас были запасы в Мариуполе. Но с каждым днем доставка гуманитарной помощи становилась все труднее. Цепочки поставок были разорваны. И в какой-то момент наши бригады уже не могли ничего доставить. И именно поэтому, когда открылся проход, наша команда покинула Мариуполь. Но мы заранее разместили свой пункт рядом с городом, чтобы была возможность доставки туда гуманитарной помощи. Но в последнюю неделю мы не смогли этого сделать, так как не получили соответствующих гарантий безопасности от обеих сторон. Мы готовы, мы можем, запасы рядом, но нужно согласие обеих сторон.

— До момента, когда ваша команда была в Мариуполе, что они рассказывали о происходящем? В частности, есть ли у вас свидетельства из первых уст, что произошло в мариупольском роддоме и драматическом театре?

Как Минобороны РФ отчиталось об усилении давления на ВСУ, а Джо Байден — на Москву

— У меня есть первый отчет от моей команды относительно общей ситуации и того, что они испытали в городе. Мы общались, и команда сообщала об обстрелах, бомбардировках, боевых действиях, о том, что население вынуждено прятаться в бункерах, о трудностях с доступом к водоснабжению и канализации, электричеству, отоплению, продовольствию и медицинской помощи. И мы говорили об этих трудностях. Но мы не та организация, которая сосредоточена на обвинении той или другой стороны. Мы не следственная организация, которая возлагает на себя ответственность за выяснение происходящего. Если у нас есть опасения по поводу нарушений Женевских конвенций, есть свидетельства страданий населения, мы будем поднимать эти вопросы со сторонами, но не будем говорить об этих вопросах в публичном пространстве.

— Есть ли пострадавшие среди сотрудников МККК в ходе этого конфликта?

— К счастью, у нас нет жертв. Мы уведомляем российские и украинские власти о наших передвижениях, что мы делаем, где мы находимся. Мне кажется, у нас достаточно хорошо функционирующая система уведомления, которая защищает наших коллег на местах. Но всегда есть риск, когда работаешь в зоне боевых действий, что что-то может пойти не так, люди могут оказаться не в том месте. Но, к счастью, пока наши меры безопасности работают.

— А у вас достаточно финансовых ресурсов, чтобы оказывать помощь на Украине?

— Я думаю, что Украина стала одним из наиболее щедро финансируемых направлений деятельности МККК за очень долгое время. У нас есть хорошие пожертвования, которые позволяют нам в дни, недели и месяцы расширять и ускорять нашу деятельность по оказанию помощи всем тем, кто затронут конфликтом на территории Украины (МККК увеличил бюджет помощи Украине до 250 млн швейцарских франков, или $270 млн.— “Ъ”). И когда я говорю — Украина, это включает в себя и Донбасс, гуманитарную помощь в Луганске и Донецке. Но посмотрим, как будет развиваться общая ситуация. Мы надеемся, что будет найдено политическое решение, благодаря которому гуманитарная помощь станет менее насущной проблемой, чем сегодня.

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