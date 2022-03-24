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Коммерсантъ FM
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Уходят ли грузы на автотранспорт

Конъюнктура

Пока резкого роста перевозок автотранспортом нет, несмотря на то что в морских, авиа- и железнодорожных перевозках наблюдаются перебои. Спрос на внутрироссийские перевозки продуктов питания и товаров народного потребления остается на прежнем уровне, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов: «Есть определенное уменьшение объемов у клиентов, которые приостановили отгрузки, и увеличение — по доставке товаров первой необходимости». Произошло небольшое перераспределение грузопотока с авиадоставки на межтерминальную перевозку в связи с приостановкой работы аэропортов на юге РФ, добавляет руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин. «Прогнозировать спрос на перемещение грузов можно будет после стабилизации ограничительных действий, а также относительной адаптации логистического бизнеса к новым реалиям»,— говорит замгендиректора транспортно-логистической компании ТРАСКО Михаил Пальков.

Наталья Скорлыгина

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