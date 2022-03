Российские школьники будут жить не по PISA

10K 4 мин. ...

Санкции, введенные из-за «специальной военной операции» на Украине, коснулись российских школьников. Как выяснил “Ъ”, в этом году в РФ не будет проводиться международное исследование по оценке образовательных достижений учащихся PISA. В тестировании под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития Россия участвовала с 2000 года. По инициативе организации в этом году также не будут проводиться два других исследования — TALIS, оценивающее уровень подготовки учителей, а также проверка компетенций взрослого населения PIAAC. В Рособрнадзоре готовы проводить отечественные исследования качества образования.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа по оценке учебных достижений. Исследование под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится циклами один раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая, естественно-научная грамотность и грамотность чтения. Россия участвует в тестировании с 2000 года.

Отметим, согласно майскому указу 2018 года президента Владимира Путина, Россия должна войти в топ-10 стран по уровню качества общего образования к 2024 году. Последний раз исследование проводилось в 2018 году. Тогда эксперты PISA отнесли Россию к успешной группе стран (18 из 79), в которой произошли позитивные изменения не менее чем в двух образовательных направлениях. При этом российские школьники продемонстрировали снижение среднего балла по читательской, естественно-научной и математической грамотности.

Очередное тестирование должно было пройти в 2021 году, однако по решению ОЭСР из-за коронавирусных ограничений было перенесено на 2022 год.

Военная операция на Украине, как ранее сообщал “Ъ”, уже повлияла на научные и образовательные связи российских вузов с зарубежными университетами (см. “Ъ” от 15 марта). Так, ряд европейских учебных заведений, в основном из Германии, Польши и Чехии, уже временно заморозили традиционные контакты с российскими контрагентами по межвузовским обменам до разрешения ситуации. Теперь очередь дошла до школьников. Запланированные мероприятия по участию РФ в международном сравнительном исследовании качества образования в апреле 2022 года отменены, заявили “Ъ” в Рособрнадзоре. Помимо PISA, ОЭСР приостановила участие России в TALIS, оценивающем уровень подготовки учителей, а также в проверке компетенций взрослого населения PIAAC.

«Российская система школьного образования является самодостаточной и может функционировать и развиваться без участия в сравнительных международных исследованиях,— заявили “Ъ” в Рособрнадзоре.— К тому же за время участия в совместных с ОЭСР исследованиях накоплен большой опыт, который, безусловно, пойдет на пользу отечественному образованию».

Вместо международного исследования осенью планируется провести общероссийскую оценку по модели PISA. Основное отличие, заверяют в ведомстве, в возможности проведения мероприятий «вне графика».

«Остальное — модели заданий, форма проведения, расчеты результатов — соответствует основному исследованию PISA. Система перевода баллов, полученных участниками оценки по модели PISA, в итоговую шкалу исследования PISA позволяет сравнивать результаты с результатами других стран»,— отмечают там.

В Рособрнадзоре уточнили, что международное исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS и тестирование качества чтения и понимания текста PIRLS продолжатся. Они проводятся Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA).

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина говорит, что исследование PISA «подводит итоги основной школьной программы», поскольку ориентировано на компетенции и достижения учащихся. «Для нас PISA — важнейшее исследование, потому что по другим — TIMSS и PIRLS — у отечественных школьников всегда были очень высокие результаты,— говорит госпожа Абанкина.— В РФ был очень высокий темп роста результатов по PISA с 2009 по 2015 год, но все равно мы в лидерах не оказались». Она надеется, что ориентир на вхождение в топ-10 стран по уровню качества общего образования все равно останется.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин напоминает: исследование проводилось, чтобы «понять, какие есть проблемы в системе образования, увидеть минусы, на которые стоит обратить внимание, а также узнать общемировые тренды».

По его мнению, отмена проведения мероприятий PISA не повлияет негативно на российскую систему образования и школьников. «Могут быть трудности при сравнении результатов с другими странами, но намного важнее оценка уровня развития школьников, она, безусловно, останется, возможно, и в измененном виде,— отмечает господин Илюхин.— Общероссийская оценка по модели PISA позволяет увидеть ситуацию в отдельных регионах, поскольку число школ, которые в этой процедуре участвуют, значительно больше».

«Можно делать свое исследование по модели PISA, но независимый контроль и анализ международного тестирования вряд ли получится обеспечить,— считает представитель профсоюза "Учитель", преподаватель географии Леонид Перлов.— А без этого смысла такое исследование не имеет». Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова считает, что учителя в большинстве своем не расстроятся. «Отношение к тестам PISA скептическое. Для большинства российских школьников в возрасте 15 лет они слишком сложные и оторванные от российских реалий»,— говорит она.

