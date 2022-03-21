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Несколько дней назад архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России (ЕЛЦ) Дитрих Брауэр уехал со своей семьей в Германию. О причинах отъезда он рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте Евангелическо-лютеранской церкви в Вюртемберге. «Это невообразимо,— сказал архиепископ.— Нам не разрешали говорить о войне, не разрешали молиться за мир и не разрешали общаться с нашими украинскими братьями и сестрами. Я хотел написать совместную декларацию со всеми религиозными общинами, но другие не присоединились. Вместе мы могли бы изменить ситуацию». На вопрос, когда архиепископ планирует вернуться в Россию, он ответил, что в ближайшее время не вернется: «Я четко и публично дистанцируюсь от этой войны, которая является не только войной против Украины, но и войной против человечности. Она ведется не от нашего имени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” удалось связаться с господином Брауэром. На вопрос, почему он покинул Россию, архиепископ ответил, что выступает «за скорейшее прекращение войны и утверждение устойчивого мира». «Я поехал по приглашению Евангелической церкви Германии,— сообщил господин Брауэр.— Здесь есть возможность совместной молитвы за мир и общения с единоверцами. В Страстное время, время Великого поста, это имеет особое значение». По его словам, он высоко оценивает миротворческие инициативы и посредничество в диалоге, высказываемые Берлом Лазаром, папой Франциском и другими духовными лидерами: «Считаю, что они могут быть действенным средством достижения мира». Господин Брауэр подтвердил, что ему «вернуться пока невозможно». Пока архиепископ находится в Германии, российских лютеран окормляет его заместитель, пропст Владимир Проворов.

«Пастырь может оставить церковь, только пойдя на крест, такой пример нам оставил Иисус Христос,— считает епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас.— У нас пока нет официального письма ни от Евангелическо-лютеранской церкви, ни от архиепископа Дитриха. В этой ситуации мы можем доверять только Богу и молиться, дабы лукавый не нанес урон церкви».

Павел Коробов