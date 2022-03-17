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Коммерсантъ FM
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В Госдуме вновь появится комиссия по борьбе с иностранным вмешательством

Комитет Госдумы по безопасности внес 17 марта в нижнюю палату проект постановления о создании в восьмом думском созыве комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Напомним, такая комиссия существовала в седьмом созыве: она появилась в августе 2019 года, после массовых протестов в Москве в связи с отказом в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. В частности, депутаты в прошлом году заявляли, что у комиссии есть «неопровержимые доказательства» вмешательства США в российские выборы-2021. В начале работы нового созыва собеседник в Думе пояснял “Ъ”, что комиссия может быть воссоздана, если возникнет такая необходимость в связи с какими-то событиями.

Помимо изучения фактов нарушения суверенитета РФ депутаты, согласно положению о комиссии, будут готовить предложения о «принятии законодательных мер по противодействию вмешательству» и по информированию иностранных парламентов о результатах своей работы. В комиссию войдут 15 депутатов от всех фракций, в том числе Мария Бутина, Олег Матвейчев и Евгений Ревенко от ЕР, Андрей Луговой (ЛДПР) и Михаил Делягин (СРЗП). Главой комиссии, как и в прошлом созыве, будет председатель комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).

Мария Макутина

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