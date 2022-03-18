«Ливерпуль» разогнался к финишу

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Гонка за золото в чемпионате Англии, интрига в которой, как казалось еще примерно месяц назад, близка к тому, чтобы угаснуть, обострилась до предела. Одержав девятую подряд победу, на этот раз гостевую над «Арсеналом» со счетом 2:0, «Ливерпуль» вплотную, на расстояние в одно очко, подобрался к лидирующему в турнире «Манчестер Сити». Не будет ничего удивительного, если судьбу золота решит очная встреча конкурентов 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ian Walton / AP Фото: Ian Walton / AP

Для всех британских медиаресурсов победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» в перенесенном матче 27-го тура превратилась в большое событие по вполне понятной причине. Дело в том, что еще полтора месяца назад любой из экспертов посчитал бы человека, который рискнул бы предсказать, что в нынешнем сезоне «золотая гонка» в чемпионате Англии будет жестокой и захватывающей, чересчур далеким от куда более скучных реалий. В этих реалиях «Манчестер Сити» уверенно двигался к титулу, а «Ливерпуль» — к серебру. И его предельно близкое к десяти очкам отставание, учитывая стабильность манчестерцев, представлялось похожим на такой запас, который уже никак не разбазарить. Но те, кто так думал, жутко заблуждались.

Что самое любопытное — для того чтобы запас практически испарился, чтобы от него перед финишным отрезком первенства уцелел единственный балл, не понадобилось никакого ЧП. «Манчестер Сити» на излете зимы и в марте играл в национальном первенстве, строго говоря, в прежнем режиме. В этот период он допустил всего две осечки, в феврале уступив — 2:3 — «Тоттенхему», а в начале этой недели разойдясь миром — 0:0 — с «Кристал Пэлас». С ними соседствовали убедительные выигрыши у середняков из аутсайдеров, взбучка, устроенная соседу «Манчестер Юнайтед»… В общем, ничего экстраординарного, такого, что прямо намекало бы на то, что «Манчестер Сити» готов помочь ситуацию обострить.

Обострил ее, по сути, исключительно «Ливерпуль». Успех в матче с «Арсеналом» был для него девятым подряд в чемпионате — то есть пока «Манчестер Сити», пусть изредка, терял очки, ливерпульцы их только набирали. Серия уже получилась по меркам английского чемпионата, в котором и формальные слабаки, бывает, упираются изо всех сил, не просто солидной, а исключительно солидной.

А BBC в своем резюме по итогам лондонской встречи «Ливерпуля» вообще рискнул назвать ее «чемпионской». Не в том смысле, что она приблизила его вплотную к лидеру, создала потрясающую интригу, а немножко в ином, чуточку поглубже.

«Ливерпуль» играл на выезде против клуба, который идет четвертым, борется за право остаться в «зоне Лиги чемпионов», обладает недурным составом и находится в неплохом тонусе, свидетельство которому — собственная победная серия «Арсенала», в полдесятка матчей. Важный нюанс — играл без того блеска, что позволял ему бить соперников зимой. Наоборот, ливерпульский футбол в этой встрече тянуло охарактеризовать как пресноватый, без изюминки. И «Арсенал» долго смотрелся лучше, изобретательнее.

Но для ливерпульцев все срослось как надо благодаря каким-то базовым, фундаментальным вещам. Выручал голкипер Алиссон, не проседала — катастрофически по крайней мере — по ходу сложного первого тайма оборона, а в тайме втором гости подкараулили первую же серьезную ошибку лондонцев. И тренер Юрген Клопп сохранил абсолютно холодную голову, не отказавшись от замены только что забившего гол Диогу Жоты. И оказался прав, потому что выход на поле Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину нападение только усилил, а бразилец и вовсе своим ударом добил «Арсенал». А это ведь действительно отличительная черта чемпионских команд — умение сохранять крепость, брать свое даже не в идеальной форме, даже когда многое не клеится.

Впрочем, каким бы острым нынче ни был расклад, фаворитом «золотой гонки» все равно следует признать «Манчестер Сити». Все дело в календаре. До окончания чемпионата конкурентам нужно будет провести по девять матчей, и среди них есть матч, имеющий особенный статус. Это очная встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» 10 апреля, в которой у манчестерцев будет преимущество своего поля. Не будет ничего странного, если она станет чем-то вроде встречи финальной, все определяющей, поскольку, если брать остальные восемь матчей, подбор оппонентов у участников гонки приблизительно одинаковый с точки зрения уровня — в основном, за редкими исключениями, скромные варианты. «Манчестер Сити», например, еще предстоит сыграть против довольно мощного «Вест-Хэма», рвущегося в еврокубки, а «Ливерпулю» — против располагающегося в таблице рядышком с «Вест-Хэмом» «Тоттенхема» и «Манчестер Юнайтед».

Алексей Доспехов