Оформление ребенка в детский сад в 2023 году

Какие бывают детские сады, сколько занимает оформление и что за документы нужны, чтобы попасть в дошкольное учреждение — в материале “Ъ”.

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Разновидности детских садов

Детский сад

Наиболее распространенный вид дошкольного учреждения. В таких садиках занимаются обучением, воспитанием и оздоровлением детей. Образовательные программы могут различаться.

Наиболее распространенный вид дошкольного учреждения. В таких садиках занимаются обучением, воспитанием и оздоровлением детей. Образовательные программы могут различаться. Детский сад комбинированного вида

В таких организациях существуют разные группы: общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные и другие.

В таких организациях существуют разные группы: общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные и другие. Детский сад компенсирующего типа

В подобные учреждения ходят дети с различными патологиями, не касающимися умственного развития ребенка. Например, с проблемами в психологическом развитии, нарушениями слуха, зрения, речи или опорно-двигательного аппарата. В детских садах компенсирующего типа работают медики. Чтобы попасть в такое учреждение, понадобится направление от педиатра.

В подобные учреждения ходят дети с различными патологиями, не касающимися умственного развития ребенка. Например, с проблемами в психологическом развитии, нарушениями слуха, зрения, речи или опорно-двигательного аппарата. В детских садах компенсирующего типа работают медики. Чтобы попасть в такое учреждение, понадобится направление от педиатра. Детский сад общеразвивающего вида

Такие организации, как правило, занимаются подготовкой воспитанников по конкретному направлению. Например, интеллектуальному, физическому или художественно-эстетическому.

Такие организации, как правило, занимаются подготовкой воспитанников по конкретному направлению. Например, интеллектуальному, физическому или художественно-эстетическому. Детский сад присмотра и оздоровления

Основной упор в таких учреждениях делается на оздоровительные и санитарно-гигиенические процедуры.

Основной упор в таких учреждениях делается на оздоровительные и санитарно-гигиенические процедуры. Детский сад с этнокультурным компонентом образования

Подобные организации занимаются воспитанием взаимотерпимости и взаимоуважения различных культур среди своих подопечных.

Подобные организации занимаются воспитанием взаимотерпимости и взаимоуважения различных культур среди своих подопечных. Дошкольные группы государственных образовательных учреждений

В них набирают детей в возрасте от шести лет. Здесь их готовят к поступлению в школы.

Как записать ребенка в детский сад

В первую очередь родителям следует обратиться в территориальную комиссию для постановки на учет и ждать, пока она выдаст направление в конкретный детский сад. Для этого понадобятся следующие документы:

— заявление о желании встать на учет;

— свидетельство о рождении ребенка;

— паспорт заявителя;

— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

— документы о полагающихся льготах (если таковые имеются).

Кирилл Дружинин, координатор общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование»:

«Прежде чем ребенок пойдет в государственный или муниципальный детский сад, родителям необходимо встать в электронную очередь на предоставление места. Следует записаться как можно раньше, желательно сразу после рождения малыша или сразу в случае смены места жительства. Заявку надо подавать в МФЦ по месту регистрации».

После получения направления в детский сад родителям стоит связаться с руководством учреждения и узнать, какие документы нужно представить для зачисления. Перечень может отличаться в зависимости от региона, но обычно в список входят:

— заявление от родителя;

— паспорт заявителя или другой документ, удостоверяющий личность;

— свидетельство о рождении ребенка и его копия;

— медицинская справка о здоровье ребенка по форме №026/у;

— карта прививок по форме №063/у;

— справка об эпидемиологическом окружении по форме 095/у (действует три дня с момента выдачи);

— справка для бассейна по форме №1 (если в детском саду проводятся занятия по плаванию);

— полис ОМС и его копия;

— документы, дающие права на льготы (в случае наличия).

При оформлении в специализированные учреждения для детей с особенностями развития могут быть необходимы дополнительные документы из различных медицинских организаций.

Кирилл Дружинин, координатор общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование»:

«Ускорить предоставление места возможно при определенных обстоятельствах в семье. Например, если нет в ближайшем, зато — неподалеку от работы родителя, а в семье есть автомобиль. Но главное — родителям так будет удобно. А бывает, что в семье грудной ребенок, а маме предложено два раза в день возить старшего на общественном транспорте».

Что входит в медкомиссию для оформления в детский сад

Чтобы получить справку о здоровье ребенка по форме 026/у, ребенку будет необходимо сдать анализы мочи и крови. Кроме того, понадобится пройти осмотр у следующих врачей:

— педиатра;

— стоматолога;

— отоларинголога;

— невролога;

— хирурга-ортопеда;

— офтальмолога;

— уролога-андролога (для мальчиков);

— гинеколога (для девочек).

В случае наличия у ребенка хронического заболевания список врачей и анализов, необходимых для получения справки, может быть расширен.

Из документов для прохождения медосмотра понадобятся:

— свидетельство о рождении ребенка;

— СНИЛС;

— страховой полис ОМС;

— паспорт одного из родителей (в нем ребенок должен быть вписан в графу «дети»);

— сертификат прививок с отметками о вакцинации.

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»