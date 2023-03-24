Оформление ребенка в детский сад в 2023 году

Какие бывают детские сады, сколько занимает оформление и что за документы нужны, чтобы попасть в дошкольное учреждение — в материале “Ъ”.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Разновидности детских садов
- Детский сад
Наиболее распространенный вид дошкольного учреждения. В таких садиках занимаются обучением, воспитанием и оздоровлением детей. Образовательные программы могут различаться.
- Детский сад комбинированного вида
В таких организациях существуют разные группы: общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные и другие.
- Детский сад компенсирующего типа
В подобные учреждения ходят дети с различными патологиями, не касающимися умственного развития ребенка. Например, с проблемами в психологическом развитии, нарушениями слуха, зрения, речи или опорно-двигательного аппарата. В детских садах компенсирующего типа работают медики. Чтобы попасть в такое учреждение, понадобится направление от педиатра.
- Детский сад общеразвивающего вида
Такие организации, как правило, занимаются подготовкой воспитанников по конкретному направлению. Например, интеллектуальному, физическому или художественно-эстетическому.
- Детский сад присмотра и оздоровления
Основной упор в таких учреждениях делается на оздоровительные и санитарно-гигиенические процедуры.
- Детский сад с этнокультурным компонентом образования
Подобные организации занимаются воспитанием взаимотерпимости и взаимоуважения различных культур среди своих подопечных.
- Дошкольные группы государственных образовательных учреждений
В них набирают детей в возрасте от шести лет. Здесь их готовят к поступлению в школы.
Как записать ребенка в детский сад
В первую очередь родителям следует обратиться в территориальную комиссию для постановки на учет и ждать, пока она выдаст направление в конкретный детский сад. Для этого понадобятся следующие документы:
— заявление о желании встать на учет;
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорт заявителя;
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
— документы о полагающихся льготах (если таковые имеются).
Кирилл Дружинин, координатор общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование»:
«Прежде чем ребенок пойдет в государственный или муниципальный детский сад, родителям необходимо встать в электронную очередь на предоставление места. Следует записаться как можно раньше, желательно сразу после рождения малыша или сразу в случае смены места жительства. Заявку надо подавать в МФЦ по месту регистрации».
После получения направления в детский сад родителям стоит связаться с руководством учреждения и узнать, какие документы нужно представить для зачисления. Перечень может отличаться в зависимости от региона, но обычно в список входят:
— заявление от родителя;
— паспорт заявителя или другой документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении ребенка и его копия;
— медицинская справка о здоровье ребенка по форме №026/у;
— карта прививок по форме №063/у;
— справка об эпидемиологическом окружении по форме 095/у (действует три дня с момента выдачи);
— справка для бассейна по форме №1 (если в детском саду проводятся занятия по плаванию);
— полис ОМС и его копия;
— документы, дающие права на льготы (в случае наличия).
При оформлении в специализированные учреждения для детей с особенностями развития могут быть необходимы дополнительные документы из различных медицинских организаций.
Кирилл Дружинин, координатор общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование»:
«Ускорить предоставление места возможно при определенных обстоятельствах в семье. Например, если нет в ближайшем, зато — неподалеку от работы родителя, а в семье есть автомобиль. Но главное — родителям так будет удобно. А бывает, что в семье грудной ребенок, а маме предложено два раза в день возить старшего на общественном транспорте».
Что входит в медкомиссию для оформления в детский сад
Чтобы получить справку о здоровье ребенка по форме 026/у, ребенку будет необходимо сдать анализы мочи и крови. Кроме того, понадобится пройти осмотр у следующих врачей:
— педиатра;
— стоматолога;
— отоларинголога;
— невролога;
— хирурга-ортопеда;
— офтальмолога;
— уролога-андролога (для мальчиков);
— гинеколога (для девочек).
В случае наличия у ребенка хронического заболевания список врачей и анализов, необходимых для получения справки, может быть расширен.
Из документов для прохождения медосмотра понадобятся:
— свидетельство о рождении ребенка;
— СНИЛС;
— страховой полис ОМС;
— паспорт одного из родителей (в нем ребенок должен быть вписан в графу «дети»);
— сертификат прививок с отметками о вакцинации.