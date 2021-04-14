Коронавирус в Черноземье выявлен еще у 548 человек

За минувшие сутки в регионах Черноземья было выявлено 548 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 241 138.

Выздоровел за сутки 681 человек (всего 222 514), умерло 26 (5293):

в Белгородской области 84 заболевших (всего 35 466), 132 выздоровевших (33 446), трое умерших (596);

в Воронежской области 182 заболевших (77 860), 212 выздоровевших (72 664), девять умерших (2 509);

в Курской области 79 заболевших (35 238), 120 выздоровевших (32 292), четверо умерших (634);

в Липецкой области 75 заболевших (28 740), 38 выздоровевших (25 443), пятеро умерших (590);

в Орловской области 55 заболевших (33 265), 81 выздоровевших (30 760), трое умерших (526);

в Тамбовской области 73 заболевших (30 569), 98 выздоровевших (27 909), двое умерших (438).

В целом в РФ за минувшие сутки было выявлено 8 326 случаев коронавируса (всего 4 666 209). Выздоровело 9 447 человек (4 291 223), умерло 399 (104 тыс.).

Олег Мухин