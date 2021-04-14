В Ярославле больной коронавирусом наркоман сбежал из ковидного госпиталя

В Ярославле из госпиталя ветеранов войн, перепрофилированного под прием пациентов с COVID-19, сбежал больной коронавирусом 18-летний мужчина, сообщает «Ярославский регион» со ссылкой на информацию, полученную в медучреждении. В сообщении отмечается, что пациент сбежал из госпиталя 14 апреля, выпрыгнув в окно. По предварительным данным, у больного наркотическая зависимость.

Сотрудники госпиталя сообщили об инциденте в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы разыскивают сбежавшего пациента.

Дарья Сабаева