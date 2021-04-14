«Дефицита вакцины в регионе нет»

В Ярославской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Прививки сделали уже более 76,5 тыс. человек. Всего в регион поступило более 100 тыс. доз вакцины «Спутник V». Сегодня директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов и главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова во время онлайн-конференции рассказали, как проходит прививочная кампания. Ответы специалистов на наиболее частные вопросы местных жителей и журналистов — в материале "Ъ-Ярославль".

Директор департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области Василий Тубашов рассказал, что по данным на 14 апреля в регион поступило более 100 тыс. доз вакцины. По его словам, новая партия вакцины в количестве около 10 тыс. доз поступила в регион сегодня.

Директор департамента сообщил, что всего с начала массовой вакцинации первым компонентом привились более 76,5 тыс. жителей области. Полный курс вакцинации, состоящий из двух этапов, прошли более 51,3 тыс. человек.

Главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова пояснила, что на территории России применяются три отечественные вакцины от COVID-19: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По словам иммунолога, в скором времени появится еще одна новая вакцина («Спутник N»).

«На пороге новая вакцина, которая будет представлять собой капли в нос для создания местного иммунитета против коронавируса. Она еще не поступила, подана заявка на исследования. Наверное, она для тех, кто перенес ковид, чтобы усилить иммунитет. Но это будущее, а в настоящее время, у нас реальные отличные вакцины мирового уровня»,— рассказала госпожа Чепрасова.

Иммунолог также отметила, что в регионе вакцинация ведется препаратом «Спутник V». По ее словам, ожидается к концу апреля поступление в регион вакцины «ЭпиВакКорона», которая производится в Новосибирске.

Во время онлайн-конференции специалисты ответили на некоторые вопросы, которые наиболее часто обсуждают в социальных сетях. В частности, Василий Тубашов отвечая на вопрос о сложности с записью на вакцинацию, отметил, что вакцины в регионе достаточно. При отсутствии медицинских показаний, привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий, заявил директор департамента.

«Дефицита вакцины в регионе нет ни в одной медицинской организации. Это я могу абсолютно утверждать. Если вам в медицинской организации говорят, что вакцины у нас нет, обращайтесь напрямую в департамент. Я готов разбираться с каждой конкретной организацией»,— сказал господин Тубашов.

Также директор департамента пояснил, что в регионе при происходящих послаблениях из-за нормализации эпидемиологической ситуации, есть достаточное количество коек для пациентов с ковидом.

«Резерв коек достаточный, несмотря на то, что количество коек мы сокращаем регулярно. В регионе достаточно, в том числе, коек с кислородной поддержкой, коек с возможной искусственной вентиляцией легких»,— уточнил Василий Тубашов.

Ответил он и на вопрос о продолжительности масочного режима в Ярославской области, который действует с середины мая 2020 года.

«Масочный режим определяет другое ведомство, как они скажут отбой, так и мы будем готовы присоединиться. Мы уже привыкли к ношению масок в общественных местах»,— пояснил чиновник.

У специалистов поинтересовались, можно ли сочетать прививку от коронавируса с прививкой от клещевого энцефалита.

«Наш регион - природный очаг по клещевому энцефалиту, поэтому сейчас поездки на дачу и шашлыки можно отложить. На сегодняшний день такого опыта, можно ли делать разные вакцины с вакциной от коронавируса в одно время, мы не имеем, поэтому придерживаемся принципа, сначала прививка от коронавируса, через месяц от клещевого энцефалита, или наоборот»,— пояснила госпожа Чепрасова.

Иммунолог уточнила, что принцип «разведенности» должен быть применим ко всем видам вакцин, в том числе и от гриппа. Спустя месяц после вакцинации вторым компонентом вакцины от коронавируса можно прививаться от других заболеваний. По словам иммунолога, в Ярославской области на фоне коронавируса количество желающих привиться от гриппа значительно выросло.

В завершение онлайн-конференции Василий Тубашов призвал всех ярославцев сделать прививку от COVID-19. По его словам, это особенно важно в связи с приближающимися майскими праздниками.

«Вероятность схватить какое-нибудь заболевание увеличивается кратно в эти большие выходные. Поэтому у нас вполне достаточно времени, для того, что бы вакцинироваться и спокойно приходить на праздники, не думая об опасности»,— пояснил господин Тубашов.

Дарья Сабаева