На нефтепроводе «Газпромнефть-ННГ» на Ямале произошел разлив нефти

Прокуратура Муравленко организовала проверку по факту разлива нефти и нефтепродуктов на месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз (ННГ)», сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Площадь загрязненного участка составила более 400 кв. метров.

По данным ведомства, 14 апреля в 50 км от трассы Сургут — Салехард на напорном нефтепроводе Суторминского месторождения произошел разлив нефти и нефтепродуктов. Нефтепровод соединяет Муравленковское месторождение и нефтеперекачивающую станцию Суторминская. Он был выведен из эксплуатации в 2013 году.

Сейчас «Газпромнефть-ННГ» ликвидирует последствия загрязнения. Прокуратура вызвала представителя компании для предоставления объяснений инцидента. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Михаил Мананников