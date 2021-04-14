В Ростове начали работать еще два пункта вакцинации от коронавируса

Пункты вакцинации от COVID-19 в Ростове открылись в КДЦ «Здоровье» по пер. Доломановскому, 70/3 и во Дворце Здоровья по ул. Малюгиной, 100. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00, а в субботу и воскресенье — с 8:00 до 17:00. Второй прививочный пункт принимает пациентов в понедельник, четверг и пятницу с 12:00 до 15:00. Чтобы получить прививку от коронавируса, горожанам необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Сейчас в городе работают 60 пунктов вакцинации, из которых 31 — мобильный.

Наталья Шинкарева