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Свердловские пожарные спасли от огня 30 жилых домов

В поселке Маян Талицкого городского округа (Свердловская область) произошло возгорание сухой травы и из-за сильного огонь подошел к жилым домам. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь подошел на расстояние 50 м к 30 жилым домам поселка. Пожарные прибыли на место через девять минут после вызова.

Пожар был локализован на площади 20 га, в тушении приняли участие восемь единиц спецтехники и 23 пожарных. «Для тушения пожара от ближайшего гидранта была проложена магистральная линия длинной 800 м. Для недопущения дальнейшего распространения огня была проведена опашка населенного пункта»,— говорится в сообщении МЧС. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Михаил Мананников


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