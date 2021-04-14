Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в Башкирии Онлайн-дискуссия «Коммерсантъ-Башкортостан»

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22 апреля, 11:00–13:00

Онлайн-дискуссия газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», посвященная обсуждению ситуации с нелегальным производством и оборотом табачной продукции на территории Башкирии.

Основные вопросы дискуссии

Как в регионе ведется борьба с нелегальной продукцией, насколько эффективны существующие меры?

Статистика: сколько выявлено, сколько изъято, наблюдается ли рост?

Можно ли решить проблему с оборотом нелегальной продукции на законодательном уровне?

Какие инициативы уже работают, какие следует принять?

Каково влияние оборота нелегального табака на производителей легальной продукции? Есть ли потери?

Модератор

Елена Чиркова, заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Башкортостан»

Участники дискуссии

Азат Аскаров, первый заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан

Руслан Метелев, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни

Галина Пермина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России

Оксана Кузьменко, президент ассоциации Правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС»

Байсолт Хамзатов, первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»

Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия