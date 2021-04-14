В Калмыкии в детском саду использовали продукты с истекшим сроком годности

В Ики-Бурульском районе Калмыкии прокуратура во время проверки выявила нарушения при обеспечении детей бесплатным горячим питанием, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Надзорный орган установил, что в муниципальном детском саду «Байрта» на пищеблоке были использованы продукты с истекшими сроками годности, а именно пшенная крупа и куриные яйца. Учредителю детского сада — отделу образования Ики-Бурульского РМО Карелии — было внесено представление. «В территориальный орган Роспотребнадзора по Карелии направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева