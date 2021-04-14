Ректор ИГМА опроверг слухи о лишении аккредитации ординатуры вуза

Ректор Ижевской медакадемии (ИГМА) Алексей Шкляев опроверг слухи о лишении ординатуры учреждения аккредитации. Об этом сообщает Izhlife.

«Программы все специалитета и аспирантуры аккредитованы до 2027 года, программа ординатуры – до 2022 года. В 2022 годы мы доаккредитовываем программы клинической ординатуры»,— отметил господин Шкляев.

Напомним, что ранее Рособрнадзор опубликовал приказ, согласно которому ординатура ИГМА не прошла аккредитацию. Отметим, что по постановлению правительства России все свидетельства госаккредитации, истекающие в 2021 году, продлеваются еще на год из-за пандемии коронавируса. При этом заявиться на аккредитацию нужно за 105 дней до официального истечения срока свидетельства. ИГМА выполнила это требование в январе, но не получила второе свидетельство на программу ординатуры. Причины этого не называются, но Алексей Шкляев подчеркнул, что аккредитация будет получена в нужные сроки.