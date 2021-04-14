Губернаторское кресло оценили в 66 млн рублей Гособвинение просит шесть лет для экс-замглавы МЧС по делу о продаже должности ярославского губернатора

14 апреля по делу о продаже должности губернатора Ярославской области прокурор запросил наказание в виде заключения на шесть лет в колонии общего режима бывшего заместителя главы МЧС Сергея Шлякова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда города Москвы Ираклия Сохадзе. Сергей Шляков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает.

Для трех других фигурантов дела - Александра Казанцева, Сергея Онищенко и Юрия Кузнецова гособвинение также запросило наказание в виде реального лишения свободы. Для первого - семь лет и шесть месяцев заключения со штрафом в 150 тыс. руб. Для второго - шесть лет лишения свободы и для третьего - пять лет и шесть месяцев заключения. Приговор по уголовному делу будет оглашен 20 апреля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что процесс по этому делу идет с октября 2019 года. Большинство судебных заседаний не состоялось. Их откладывали по разным причинам, чаще всего из-за неявки кого-то из подсудимых.

Обвиняемыми по делу являются бывший первый заместитель главы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков и трое его подельников – Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко. Подсудимых обвиняют в том, что они в ноябре-декабре 2016 года получили около 66 млн руб. у бывшего члена Совета Федерации Юрия Удалова, пообещав ему так и не состоявшееся назначение на должность губернатора Ярославской области.

Юрий Удалов проходит по делу потерпевшим. Подсудимым предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, они не имели реальной возможности оказать помощь в назначении на должность губернатора. Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Антон Антонов