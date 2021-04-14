ОАО «Синтез» вошло в процедуру наблюдения

Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения в отношении дзержинского химзавода «Синтез» (производит ацетон, изопропиловый спирт и перекись водорода) и утвердил временного управляющего Леонида Шеваренкова. Поводом стал судебно подтвержденный долг в размере 7,8 млн руб. за оказанные несколько лет назад юридические услуги.

Директор ОАО «Синтез» ранее также обратился с заявлением о банкротстве, указав, что должник ведет убыточную деятельность, а приставы передают взыскателям имущество завода, арестованное в рамках исполнительных производств. В прошлом году, по данным УФССП, общие требования юрлиц к «Синтезу» превысили 290 млн руб., а нижегородское управление ФНС заявило долгах в бюджет на сумму 159,8 млн руб. Кроме того, суд, принимая решение о первой стадии банкротных процедур, указал, что непокрытый убыток ОАО по итогам 2019 года составил по бухгалтерской отчетности 608 млн руб., а в производстве арбитражного суда Москвы находится дело о взыскании с «Синтеза» задолженность в сумме 956,9 млн руб. по кредитным договорам в пользу ООО «Северная целлюлоза».

Добавим, что против введения процедуры наблюдения возражал председатель совета директоров ОАО «Синтез» Борис Кабак. Его представители заявили о фальсификации ряда документов, в том числе заявления в ФАС об исключении предприятия из реестра субъектов естественных монополий. Представители господина Кабака заявили, что юристы «Синтеза» действуют вопреки интересам должника, в Московской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий в отношении ОАО «Синтез» и дочерних предприятий, а группа лиц совершает кабальные сделки, направленные на «банкротство и рейдерский захват» завода. Однако в ходатайстве председателя совета директоров об отложении дела для представления дополнительных доказательств судом было отказано. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего ОАО «Синтез» суд назначил на 14 октября 2021 года. Добавим, что с 2014 года различные кредиторы неоднократно подавали иски о банкротстве ОАО «Синтез», однако все предыдущие процедуры прекращались.

Иван Сергеев