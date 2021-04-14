Апрель бьет рекорды

14 апреля может быть побит еще один температурный рекорд 60-летней давности. Синоптики прогнозируют, что в течение дня в городе потеплеет до +23 градусов. Последний раз такая погода 14 апреля была в 1962 году.

При этом, уже начиная с 15 апреля, температура воздуха начнет постепенно снижаться, и ближе к 16 апреля по ночам будет около нуля, рассказала “Ъ FM” ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк: «По нашим оценкам, сегодня в Москве максимальные температуры составят +21…+23 градуса. В столичном регионе +19…+24. Погода нас ожидает сухая, солнечная, с юго-восточным ветром. Температурный режим в Москве установился более характерный для начала лета. Сегодня ночью минимальная температура в столице составила +11,6 градуса, а по области она колебалась от 7 до 12 градусов тепла.

Но этот период аномального тепла в Москве во второй половине недели подойдет к концу.

Еще в четверг у нас сохранится аномально теплая погода, температура на 6-7 градусов выше нормы. Но в небе над Москвой облаков станет больше, столбики термометров вряд ли поднимутся выше отметки +20 градусов.





А вот в ночь с четверга на пятницу облачный покров станет плотнее и возрастет вероятность небольших дождей. Температура станет снижаться. В дневные часы будет не выше +15. Ветер постепенно развернется на северо-восточный, открывая дорогу более прохладным воздушным массам. Станет заметно свежее ночами. В выходные уже надо рассчитывать на ночные температуры на уровне 0…+5. Но в дневные часы будут примерно 11-16, может быть, даже 12-17 градусов. Вероятность осадков уже в выходные сократится до минимума.

На следующей неделе будет не выше 13-18 градусов за счет солнечного прогрева. Это аномальное тепло уйдет, его возвращения пока не стоит ожидать. Всплески такого сильного тепла бывают достаточно редко. И рассчитывать на то, что все к нам пришло уже лето, конечно же, не стоит. Тем не менее к нам придет нормальная хорошая весна».

Обычно в это время года температурный фон в России ниже, чем в Европе. Однако сейчас температура воздуха, например, в Берлине, Вене и Париже не превышает плюс шести градусов.

Анна Никитина