Задержан руководитель пензенского УФНС

В Пензе Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками УФНС России по Пензенской области (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками УФНС связано с непроведением налоговой проверки одного из ООО при наличии информации о неуплате налога этой организацией на сумму более 40 млн руб. и пени — около 20 млн руб.

В рамках расследования задержан руководитель регионального УФНС Юрий Калабин, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела, отметили в управлении.

Мария Шахрай