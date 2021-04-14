На охрану пяти министерств Башкирии направят до 19,94 млн рублей Контракт будет заключен на два года

ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 17 мая отберет организацию для вооруженной и невооруженной охраны зданий пяти министерств, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 19,94 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Действие контракта — с 1 июля текущего года по 30 июня 2023 года. Подрядчик должен выставить посты в зданиях министерства здравоохранения Башкирии на улицах Тукаева, 23 и Салавата, 15, министерства культуры на Революционной, 18, министерства земельных и имущественных отношений на Цюрупы, 13, министерства природопользования и экологии на Ленина, 86 и министерства образования на Театральной, 5/2.

Охранная организация должна выставить вооруженный и невооруженный посты охраны. На вооруженном посту у охранника должно быть служебное огнестрельное гладкоствольное или нарезное короткоствольное оружие, а также наручники, резиновая дубинка, фонарь, металлодетектор, свисток, брелок, оснащенный кнопкой тревожной связи.

Охранное агентство должно проверять посты каждые три часа, а также учитывать мнение заказчика по смене сотрудника охраны, если у него возникнут претензии к сотруднику.

Для предупреждения терактов охранники обязаны осматривать служебные помещения на наличие посторонних предметов, а также обходить территорию каждые два часа днем и ежечасно в ночное время. По заявке заказчика для проведения массовых мероприятий (более 50 человек) в зданиях и на их территории подрядчик обязан усилить посты охраны не менее чем на двух человек, а также обязана обеспечить своих сотрудников экипировкой, в том числе парадной, средствами связи.

Охранникам запрещено пользоваться парфюмерией с резким запахом и находиться на посту в состоянии алкогольного, наркотического и прочих видов опьянения, похмелья, а также с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

Майя Иванова