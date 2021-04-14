Отчет губернатора Ленобласти перед депутатами снова перенесли

Проведение отчета губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о результатах деятельности правительства в 2020 году перед Законодательным собранием региона в очередной раз сдвинулось. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в пресс-службе областного парламента.

Согласно анонсу областного правительства, отчет должен был состояться завтра, 15 апреля в Доме культуры города Гатчины. Как пояснили корреспонденту “Ъ-СПб” в пресс-службе губернатора, на этой неделе мероприятие было отменено из-за заседания Госсовета.

Отчет Александра Дрозденко перед парламентариями переносится не в первый раз. Изначально предполагалось, что он пройдет 7 апреля. Теперь предварительной датой называется 22 апреля.

Ольга Кантемирова