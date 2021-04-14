Четыре общественных пространства Удмуртии признали одними из лучших в России

Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2020 года. В него вошли Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске, парк «Юбилейный» в Кезу и парк «Времена года» в Воткинске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и реализации. Говорю, в первую очередь, про Воткинск, про Кез. Это относится и к остальным территориям. Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной»,— отметил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.