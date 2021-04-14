Свердловчане стали чаще покупать дорогие смартфоны

МТС проанализировала продажи гаджетов в Свердловской области в первом квартале 2021 года. Жители региона чаще стали отдавать предпочтение более дорогим моделям, хотя абсолютное число проданных в этот период смартфонов сократилось по отношению к прошлому году.



Средняя стоимость, купленного в розничной сети МТС, гаджета в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в Екатеринбурге на 40%, до 24,5 тыс. руб., на 84% – в Каменске-Уральском, до 24,6 тыс. руб. и на 112% – в Нижнем Тагиле, до 28,5 тыс. руб. По данным аналитиков, это максимальный прирост в истории локального рынка портативных девайсов.

Как отметил в своем фэйсбуке директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, свердловчане стали больше внимания уделять выбору смартфона — по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяют разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей.

Одной из ключевых причин увеличения средней цены покупаемых смартфонов в первом квартале 2021 года стал рост популярности гаджетов Apple. iPhone 11 с разными вариантами памяти стал самым покупаемым смартфоном в Екатеринбурге в январе-марте 2021 года. Американской компании впервые за четыре года удалось вернуть себе первенство — iPhone SE лидировал по продажам в 2017 году, после этого на первом месте были девайсы от Samsung, а в 2020 году – Honor. iPhone 11 стал наиболее привлекательным гаджетом Apple с точки зрения стоимости и характеристик, а дополнительным стимулом к покупке стало снижение его стоимости после выхода iPhone 12. В абсолютных значениях количество проданных iPhone в первом квартале 2021 года в Екатеринбурге выросло на 44%, в Каменске-Уральском – на 22%, и только в Нижнем Тагиле осталось на уровне прошлого года. При этом продажи всех прочих брендов сократились.

Продажи смартфонов марки Honor в первом квартале 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года сократились в Екатеринбурге на 76%, в Каменске-Уральском на 86,5%, в Нижнем Тагиле на 91%. Аппараты марки Samsung потеряли популярность в Каменске-Уральском на 23%, в Нижнем Тагиле на 24,1%. В Екатеринбурге объемы продаж этой марки за год почти не изменились. Лучше других конкурентов iPhone этот год пережил китайский бренд Xiaomi, но ряды его поклонников также сократились. В Каменске-Уральском спрос на Xiaomi упал на 10%, в Нижнем Тагиле на 16,9%, в Екатеринбурге на 39%.

В целом по России картина покупательских предпочтений выглядит несколько иначе, чем на Среднем Урале. По оценке аналитиков МТС, первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2021 года заняли смартфоны Samsung — за год их доля увеличилась с 23% до 33%. Этому способствовал выход на рынок популярных новинок в средних ценовых категориях. На втором месте Xiaomi, чья доля выросла на три процентных пункта до 22%. На третьем — Apple с долей 16%. Годом ранее американская компания занимала 10% рынка. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Honor — 9% и Huawei — 3%.

Топ-5 самых покупаемых моделей смартфонов в розничной сети МТС в крупнейших городах Свердловской области в первом квартале 2021 года:

Каменск-Уральский:

Xiaomi Redmi 9a 32 gb iPhone 11 128 gb iPhone 11 64 gb Xiaomi Redmi 9 64 gb Xiaomi Redmi 9c 32 gb

Нижний Тагил:

Xiaomi Redmi 9a 32 gb iPhone 11 128 gb Xiaomi Redmi 9 64 gb iPhone 11 64 gb Samsung Galaxy A02 32 gb

Екатеринбург:

iPhone 11 128 gb iPhone 11 64 gb Xiaomi Redmi 9a 32 gb iPhone XR 64 gb Samsung Galaxy A12 32 gb