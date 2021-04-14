В ярославских трамваях и троллейбусах устанавливают валидаторы

В общественном электротранспорте Ярославля проводится установка валидаторов - стационарных терминалов, с помощью которых можно будет производить безналичную оплату проезда, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что валидаторы устанавливаются на поручнях в салонах трамваев и троллейбусов.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, валидаторы будут работать в связке с автоматической системой подсчета входящих и выходящих пассажиров. Благодаря этой системе водители будут знать, сколько пассажиров вошли и оплатили проезд.

«Эта информация важна и для того, чтобы видеть пассажиропотоки, получать информацию, какое количество пассажиров вошло или вышло на той или иной остановке. На основании этой информации будут приниматься решения по возможной корректировке расписания движения. Мы стараемся внедрять современные технологии в работе общественного транспорта, в том числе для того, чтобы оплата проезда была максимально удобной для пассажиров»,— отметил господин Волканевский.

Антон Антонов