Производство молока выросло на 4,2% в Нижегородской области

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели более 130 тыс. т молока в первом квартале этого года. Рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 4,2%, подсчитали в Нижегородстате. Продажи молока фермами выросли на 5,6% и достигли 123,3 тыс. тонн.

Поголовье коров молочного стада сократилось на 1%, но это компенсировалось увеличением их продуктивности на 3,6%. Рекордсменами по производству молока стали сельхозпредприятия Дальнеконстантиновского и Пильнинского районов и Бутурлинского округа – там надои составили 11,9 тыс. т, 9,8 тыс. т и 8,4 тыс. тонн соответственно.

Производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 16,8% к уровню прошлого года и составило 38,4 тыс. т. Яиц получено на 2,8% меньше, чем год назад, — 272,2 млн шт.

Анастасия Еремина