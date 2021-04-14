Задержанный в Грузии мужчина признался в тяжком преступлении на территории Саратова

Обвиняемый в нанесении смертельных ударов жителю Саратова мужчина задержан в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

По данным следствия, 15 сентября 2019 года на дежурство в одной из организаций Волжского района города заступили трое охранников, для одного из которых этот день стал первым рабочим в данной организации. Ночью один из мужчин ушел спать, а двое других, в том числе новый сотрудник, продолжили общаться. Около двух часов ночи между ними завязалась ссора. Для выяснения отношений оппоненты вышли из служебного помещения в коридор, где один нанес другому удар кулаком в область головы, от которого 59-летний потерпевший упал на пол без сознания. Осознав случившееся, 39-летний мужчина разбудил третьего охранника, рассказав ему о произошедшем и вызвал бригаду «скорой помощи». С полученными травмами тот был госпитализирован в лечебное учреждение, где 20 сентября 2019 скончался.

Подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся, и был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. По ходатайству следственного органа заочно судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина был задержан на территории Грузии, экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО по ранее вынесенному судом постановлению. Он признал вину в нанесении ударов, ставших для потерпевшего смертельными.

Марина Ковалева