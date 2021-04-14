Петербургские парламентарии поддержали инициативу о запрете сайтов с информацией о ядах

Петербургский ЗакС в первом чтении одобрил проект постановления о блокировке интернет-сайтов с информацией о способах изготовления ядов и сильнодействующих веществ. Инициатива предполагает поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Авторами законопроекта являются депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. В пояснительной записке указывается, что некоторые вещества можно приобрести в интернет-магазинах и на интернет-форумах, при этом нет правовых оснований для блокирования сайтов с таким контентом.

Если проект будет одобрен Заксобранием, его направят в Госдуму.