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Прокуратура края не смогла оспорить сделку по покупке Товарного двора

Арбитражный суд Пермского края огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры Пермского края к РЖД и управлению автодорог и транспорта региона, отказав надзорному органу в удовлетворении требований.

Напомним, надзорный орган добивался признания недействительной сделки по продаже в краевую собственность Товарного двора. Соответствующий договор купли-продажи между РЖД и управлением транспорта был заключен в 2018 году, цена сделки составила 798,7 млн руб. Помимо признания сделки недействительной, прокуратура требовала применить двухстороннюю реституцию в виде возвращения сторонам друг друг имущества и средств. В ходе рассмотрения дела была проведена экспертиза, по итогам которой имущественный комплекс был оценен в 818 млн руб.

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