Астраханские сотрудники ДПС подозреваются в служебном подлоге

В Ленинском районе Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Как уточнили в управлении, двое сотрудников ДПС остановили машину астраханца на улице Латышева Ленинского района города. Предположительно, для улучшения показателей своей работы инспекторы якобы составили в отношении мужчины фиктивный протокол об административном правонарушении за переход в неположенном месте, которое он фактически не совершал.

Расследование продолжается.

Мария Шахрай