В Ярославле в начале мая пройдет фестиваль Юрия Башмета

В Ярославле с 1 по 9 мая состоится 13-й Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.

В сообщении отмечается, что для участия в фестивале в Ярославль приедут известные артисты Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Андрей Мерзликин и Надежда Лумпова. Также подтверждено участие в фестивале китайского гитариста Янга Ксюфея, французского пианиста Давида Фрэ, турецкого артиста Кудси Эргунера, Загребского камерного оркестра из Хорватии и оркестра Les Muffatti из Бельгии. Будут участвовать и другие артисты, и музыканты.

«То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, к праздничным датам в мае, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается. Несмотря на то, что в Ярославле мы были с фестивалем не так давно – в октябре, нам постоянно приходят запросы – публика ждет, просит премьеры. И пока в мире ситуация с концертной жизнью очень тяжелая – в Европе, например, музыкальная жизнь замерла – у нас есть возможность дарить слушателям праздник, фестиваль»,— цитирует «РИА Новости» господина Башмета, который отметил, что на ярославском фестивале состоятся мировые премьеры.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в 2020 году музыкальный фестиваль Юрия Башмета перенесли с майских праздников на осень из-за пандемии коронавируса. Двенадцатый международный музыкальный фестиваль прошел в Ярославле с 5 по 13 октября. Он проводился без участия народного артиста СССР Юрия Башмета, у которого был диагностирован коронавирус.

Антон Антонов