В Татарстане отказались от введения регионального «Платона»

Комитет Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию решил отложить введение законодательной инициативы, которая позволила бы вводить плату за вред, причиняемый большегрузами региональным дорогам. Об этом сообщает ИА «Тaтар-инфoрм».

Напомним, о намерении получить право брать плату с фур за проезд по региональным трассам в Татарстане заявили в 2020 году. Позже проект федерального закона подготовили в Госсовете республики, после чего планировали направить документ в Госдуму для рассмотрения.

По словам главы комитета Александра Тыгина, целесообразная цена проезда фур по региональным платным автодорогам будет выше, чем по федеральным трассам (3,07–8,6 руб. против 2,3 рубля за 1 км.), что негативно скажется на работе бизнесменов, активно использующих дорожную сеть для перевозки товаров. Кроме того, это будет мешать восстановлению пострадавшего от коронавируса бизнеса. «С учетом проведенного анализа наш комитет считает разработку такой законодательной инициативы преждевременной и снимает с плана работы», — добавил господин Тыгин.

На федеральном уровне с 2015 года уже работает система «Платон», взимающая плату за проезд по федеральным дорогам большегрузов свыше 12 тонн. Собранные деньги распределяются в том числе между регионами и идут на финансирование дорожного ремонта и строек. Сначала тариф в рамках «Платона» составлял 1,53 руб. за 1 км пробега. Позже его повысили до 2,2 руб. за 1 км.

"Ъ-Казань"