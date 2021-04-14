Около 11 тысяч новых уличных светильников установили в Нижнем Новгороде

Модернизацию системы уличного освещения в Нижнем Новгороде планируется завершить до 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона. К этому моменту в городе установят около 65 тыс. новых светильников.

К середине апреля в городе заменили уже 11 тыс. светильников на Южном бульваре, улицах Янки Купалы, Лескова, на бульваре 60-летия Октября, проспекте Ленина, в микрорайоне Щербинки-1 и других местах. Ежедневно в Нижний Новгород привозят по 900 светильников, которые установят в ближайшее время. На улицах работают 40 бригад, которые ежедневно меняют 25-27 светильников.

Как ранее сообщалось, крупный энергосервисный контракт заключили с ООО «Светосервис – Волгоград» (входит в корпорацию «Боос Лайтинг Групп» бывшего главы Калининградской области Георгия Бооса). Объем инвестиций компании составит 2,32 млрд руб. Возмещать инвестору затраты и выплачивать прибыль будут за счет экономии городского бюджета на электроэнергии, которая оценивается в 150 млн руб. в год.

Анастасия Еремина