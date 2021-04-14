Губернатор недоволен числом задействованных в реконструкции театра оперы рабочих

Саратовский губернатор Валерий Радаев раскритиковал темпы реконструкции театра оперы и балета во время визита на объект. Он заявил, что организация работ неудовлетворительная, контроль со стороны заказчика и министерства культуры недостаточный.

«Не нужно искать оправдательных причин, погодные условия хорошие, а на объекте задействовано 30 человек». – отметил глава региона.

В настоящее время на объекте закончен нижний этап бетонирования. Проводятся лабораторные исследования. Идет заливка плиты, после которой будут переходить к установлению монолитного каркаса и кирпичной кладке. Запланировано, что к сентябрю каркас будет готов. Реставраторы по живописи и скульптуре прописали методику проведения реставрации. Подвальная часть и сцена подготовлены к основным видам работ

Марина Ковалева