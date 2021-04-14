В Ярославской области за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса

В Ярославской области за последние сутки не произошло ни одной смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 86 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 85 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 14 апреля всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавируса было выявлено 37307 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 35527 человек выздоровели. 504 пациента, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов