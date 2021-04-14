Власти Омской области разрешили зрителям прийти 9 мая на торжественное построение войск

В Омске в День Победы состоится торжественное построение войск Омского военного гарнизона. Региональный оперштаб разрешил зрителям участвовать на мероприятии с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, сообщила пресс-служба правительства области. Участники будут вакцинированы.

Кроме того, с 15 мая разрешено проведение областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», с 20 по 21 мая — регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

При этом акция «Бессмертный полк» в этом году будет организована в онлайн-формате. Праздничный салют перенесут на июль.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, губернатор Андрей Травников сообщил, что на улицах Новосибирской области 9 мая не будет проходить шествие «Бессмертный полк». Акция состоится в онлайн-режиме. «Традиционные колонны сегодня вывести невозможно»,— сказал господин Травников.

Екатерина Лукашевич