Главы «Агро-Белогорья» и «Славянки» заработали в прошлом году по 2 млрд рублей

Самый высокий доход за прошлый год среди депутатов Белгородской областной Думы показали главы ГК «Агро-Белогорье» и кондитерского объединения «Славянка». Согласно опубликованным декларациям, Владимир Зотов заработал 2,38 млрд руб., Сергей Гусев — 2,22 млрд руб.

В прошлом году доходы парламентариев от «Единой России» были скромнее: господин Зотов в 2019-м задекларировал 718,79 млн руб., а господин Гусев — лишь 30,59 млн руб.

Кроме них высокими доходами за 2020 год могут похвалиться глава АО «Строитель» Николай Гаврилов (ЛДПР) с 495 млн руб. и руководитель агрохолдинга «Авида» Елена Романенко («Единая Россия») с 216,65 млн руб.

Наиболее высокий доход среди членов семей парламентариев показал несовершеннолетний ребенок генерального директора ООО «Управляющая компания Капитал» Александра Пашкова («Единая Россия»), доход которого почти достиг 77,16 млн руб. В качестве его источников в декларации указаны подарки от родственников. Сам господин Пашков заработал 105,24 млн руб.

Сергей Толмачев