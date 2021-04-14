«ВТБ Капитал» запустил собственные индексы, отражающие динамику портфеля компаний-бенефициаров роста спроса на электромобили. Индексы позволят клиентам инвестировать в рост и развитие сектора электромобилей на разных стадиях производственной цепочки. Так, индекс VTBSEM включает акции крупнейших производителей полупроводников, а индекс VTBCAR — бумаги европейских автопроизводителей, которые обладают наибольшей экспертизой в производстве машин и заявили о планах активной экспансии на рынке электрокаров. Запуск позволил расширить линейку индексной платформы «ВТБ Капитал» до пяти индексов. Клиентам ВТБ также доступны индекс «Будущее» (VTBFUT), индекс «Российские лидеры» (VTBRUS) и индекс «Восстановление экономики» (VTBREC).

Доля безналичных платежей россиян в первом квартале 2021 года составила 59,4%, обновив исторический максимум, установили представители «Сбера». Результаты их исследования есть у РБК. Первый квартал традиционно становится периодом бурного роста доли безналичных покупок, отметили в банке. Прирост составил 3,5 п.п. по сравнению с последним кварталом 2020 года. В «Сбере» отметили, что это самое крупное увеличение с 2018 года. Причем его динамика превысила показатели во время активных волн распространения коронавирусной инфекции.

Власти США проверят 750 тыс. автомобилей General Motors после жалоб на проблемы с подушками безопасности. Как передает агентство Associated Press, проверка коснется автомобилей Chevrolet и Cadillac двух последних лет выпуска. Национальное управление по безопасности дорожного движения уже получилось 15 жалоб, в том числе шесть после аварий с пострадавшими. Акции производителя в моменте упали почти на 3%.