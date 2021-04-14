В Курганской области зарегистрировано шесть укусов клещей

На территории Курганской области в этом году зарегистрировано уже шесть случаев укуса клеща. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на статистику Роспотребнадзора. С укусами в медицинские учреждения Зауралья обратились жители Кургана, Щучьего, Кетовского района и Тюмени.

В городах и районах области планируется до 1 мая провести акарицидную и дератизационную обработку мест массового пребывания людей – скверов, парков и кладбищ. Обезопасить свои дачные участки зауральцам предлагают самостоятельно, обратившись в Центр гигиены и эпидемиологии и заказав обработку.